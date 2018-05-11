نستطيع أن نُعرِّف التراث بأنّه: «مجموعة عطاءات الآباء والأجداد على المستوى الروحي والمادّي عبر تفاعلهم مع الدِّين، وضمن خضوعهم لقيود الزمان والمكان اللذين تم الإنجاز فيهما».

ونحن مع الباحثين الذين لا يعدّون الكتاب والسنّة من التراث؛ لأنّهما ليسا من إنتاج الآباء، ولا من معطيات التاريخ. وتعاملنا معهما يختلف تماماً عن تعاملنا مع التراث؛ إذ نمتثل لما جاء فيهما من قطعيات، ونجتهد في الظنيات وفق أصول وضوابط اجتهادية وتوليدية معروفة.

أمّا التراث فإنّنا نحكم عليه بعين المعايير التي نحكم بها على الواقع، أي: نملك سلطة تقويمه، من خلال المنهج الربّاني المحفوظ عن التغيير والتبديل، مع الاستعانة بأقوال السلف، وما تراكم لدينا من خبرات حضارية متنوعة. وكما نختلف في صحّة موقف أو عمل اجتهادي أو حضاري يمارسه بعضنا الآن؛ فقد نختلف أيضاً في الحكم على موقف أو قول يعود إلى الماضي.

ونستطيع أن نقول هنا إنّنا – بحمد الله – الأُمّة الوحيدة على وجه الأرض التي تستطيع أن تحكم على واقعها وتراثها من خلال مبادئ ومنطلقات لم يركمها الماضي، ولا الواقع. فنحن إذ نُحرِّم الرِّبا أو الزِّنا، وإذ نُوجب الصِّدق أو الوفاء بالعهد لا نفعل ذلك نتيجة تراكم الخبرات وتطوّر النُّظم، بل استناداً إلى نصوص قطعية مقطعة الصلة عن إنتاج البشر وخبراتهم وتنظيماتهم. وهذا ما يعطي أصولنا سمة الثبات والتحرّر من الرؤى الجزئية المحدودة والوقتية التي يتسم بها نظر الإنسان إلى الأُمور المختلفة. وهذا يعني انفصالاً جيِّداً بين الذات والموضوع؛ إذ إنّ استقلال الوحي عن التراث منحنا جرأة نادرة في مقاومة استحالة التراث واجتهادات البشر إلى قيود ومحدِّدات تجعل مستقبلنا ومتطلَّباته الفكرية والثقافية مرهونة لدى اجتهادات ورُؤى ماضية. كما أنّ ذلك يجعلنا قادرين على ألا نُكرِّر أخطاء الماضي وخطاياه التي قادتنا إلى الموقع الذي نحن فيه اليوم. كما أنّ هذه الوضعية الحضارية المتفردة والجامعة بين إلزامية الوحي والتخير من التراث تمكننا من إنتاج حضارة تجمع بين جنباتها تنوّعاً لا حدود له في إطار من التوحد الملتزم بمبادئ هذا الدِّين وقطعياته وغاياته.

ويعني ذلك مرّة أخرى ثراءً حضارياً، يتسع لبني البشر جميعاً دون أن نفقد الاتجاه، أو نقود البشرية إلى الهاوية، على نحو ما تفعله الحضارة المادّية اليوم. ونخلص من وراء ذلك كلّه، إلى أنّ التراث لا يشكِّل بمفرده (هُويّتنا) العقدية والثقافية؛ كما أنّ تعزيز الشعور بتلك الهُويّة لا يتم من خلال العودة إلى التراث فحسب. فهُويّتنا مستمدة من المنهج الربّاني نفسه. ووظيفة التراث إغناء المنظومات الرمزية والشعورية والعقلية لدينا بالمواقف والمُثُل الطيِّبة. لكنّه لا ينفرد بتشكيلها. وهذا هو السرّ في قدرة هذه الأُمّة على التجدد والتجديد كلّما أدت تراكمات العادات والتقاليد إلى وضع أكوام الرماد فوق جذوة التوحيد وألق المنهج الربّاني الذي أكرمنا الله تعالى به.

وتشهد أُمّة الإسلام اليوم حركة عودة إلى التراث واسعة جدّاً نشراً وتمثّلاً واستلهاماً. وتلك إحدى ثمرات المد الإسلامي الذي يشهده العالم اليوم. ويمثِّل جزء من تلك العودة رغبة أكيدة في التعرف على الذات والهوية الإسلامية وفق النموذج الذي يقدِّمه سلوك السلف وفهمهم لمختلف جوانب الحياة العقدية والفكرية والحضارية عامّة. ويمثِّل جزء لا يُستهان به من تلك العودة نوعاً من تحصين ذاتنا ضد الهجمة الشرسة والضغوط الضخمة التي تمارسها الثقافة الغربية على ثقافتنا العربية الإسلامية.

وتمثِّل العودة إلى التراث بعد هذا وذاك نوعاً من الاحتجاج الضمني على تفكك منظومات القيم، وانهيار الثقافات المحلية، والإخفاقات الكثيرة في أكثر المعارك الحضارية التي نخوضها على مختلف الصُّعد؛ وتمثِّل احتجاجاً على المحاولات الكثيرة الرامية إلى سلخ هذه الأُمّة عن تراثها برمته خيره وشره. وذلك ليس بهدف التحضير لتمثِّل الحداثة والمعاصرة؛ وإنّما من باب التمهيد الثقافي للعيش عالة على فتات موائد الآخرين الذين لا يَرون فينا أيّة أهلية لتقليدهم أو الاستفادة منهم!

ويمكن أن نذكر هنا بإيجاز ثلاثة مواقف متباينة من التراث على النحو التالي:

الأوّل: موقف الذوبان في التراث

وهذا الموقف يتبنّاه كثير من الإسلاميين؛ وذلك من خلال حركة النشر الواسعة التي تدفع لنا يومياً بعشرات الكتّاب التراثية على امتداد العالم الإسلامي؛ حيث تأسست المئات من دُور النشر وهيئات ومكاتب التحقيق التي أخذت على عاتقها تحقيق التراث ونشره، بغض النظر - في بعض الأحيان - عن القيمة العلمية للكتاب المنشور؛ بل بغض النظر عن كون الكتاب المنشور يساهم في دفع ثقافتنا في الاتجاه الصحيح، أم يساهم في تشويهها وزيادة عجزها عن استيعاب النُّظم الحضارية المعاصرة! فهناك كُتُب كثيرة تحيي معارك عقدية وفقهية وتاريخية بين فرق ومذاهب ليس لها وجود الآن.

الثاني: موقف الجاحدين للتراث

ليس بين الأُمم الموجودة اليوم، أُمّة تملك تراثاً كالذي تملكه أُمّتنا، في تنوّعه وغزارته. كما أنّه لا يوجد تراث تعرّض للطعن والجحد والتشريح بالقدر الذي تعرّض له تراثنا الإسلامي. وقد فتح المستشرقون الأوروبيون باب نقد تراثنا بوضع المناهج النقدية، وبدراسة نماذج منه على نحو يوحي للقارئ بتفاهته وضآلته وكونه العقبة الكؤود التي تحول دوننا، ودون تمثّل النُّظم الحضارية الحديثة. وكان القصد النهائي من وراء ذلك كسر شوكة الاعتزاز بذلك التراث تمهيداً لاحتلال وعينا، وتهيئتنا للغزو الثقافي الضخم الذي جاء في أعقاب ذلك.

الثالث: الموقف الانتقائي

يرى كثير من المفكِّرين المسلمين سلوك السبيل المعتدلة المتوسطة بين الذين ذابوا في التراث، وبين الذين يريدون الخلاص منه ودفنه؛ فهم يرون التراث عبارة عن ثمار جهود بشرية، اهتدت بهدي الإسلام الحنيف غالباً، وتفاعلت مع مبادئه وأُطره. وكان أصحاب تلك الجهود بشراً من البشر، يجتهدون، فيصيبون، ويخطئون.

وقد يغلب عليهم الركود والتقليد أو الهوى؛ فيعجزون على الاستفادة من المنهج الرباني في التعامل مع أحداث عصرهم؛ فتكون مواقفهم وأقوالهم موضع الإدانة من المنهج الربّاني نفسه. والنقد لبعض أعمال السابقين ليس وَليد رغباتنا في التجديد، وإنّما تمّ في أزمة ماضية، بدءاً بعصر الصحابة – رضوان الله عليهم – ثمّ ما تلاه من عصور؛ فقد كان العلماء الربّانيون والأئمّة المجتهدون ينتقدون الأقوال والأعمال التي يرونها مخالفة للحقّ والصواب، وينبّهون الأُمّة على ضرورة البُعد عنها، والحذر منها. وكُتُب التراث تطفح بذلك. ثمّ إنّ الانحرافات التي وقعت من الأجيال السابقة – التي نسمي إنتاجها تراثاً – هي التي وصلت بهذه الأُمّة إلى الوضع السيِّئ بعد أن كانت في القمة.