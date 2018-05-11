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رقم الخبر: 219305 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 13:50 الاقسام: محليات  
آية الله سبحاني يؤكد دور الشيعة المهم في نشر العلوم الإسلامية

آية الله سبحاني يؤكد دور الشيعة المهم في نشر العلوم الإسلامية

أكد المرجع الديني آية الله جعفر سبحاني إن الشيعة وعلى امتداد التاريخ قدموا خدمات كبيرة على صعيد تأسيس ونشر العلوم الإسلامية مشيراً إلى ان هذه الخدمات لم يتم العمل على تبيينها بشكل مناسب.

وفي كلمة له في مراسم اختتام المؤتمر الدولي 'دور الشيعة في تأسيس ونشر العلوم الإسلامية' في مدينة قم المقدسة قال آية الله سبحاني إنه وبسبب عدم تعريفنا لدور الشيعة في تأسيس ونشر العلوم الإسلامية فقد ألحقنا بهم ظلماً كبيراً.

ولفت إلي أن الشيعة والسنة قدموا خدمات كبيرة في مجال العلوم الإسلامية إلا أن خدمات الشيعة لم يتم بيانها للعالم بشكل مناسب وواضح مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يقتصر علي العصر الحديث بل إن خدمات الشيعة بقيت خافية على امتداد التاريخ.

واعتبر إن عدم بيان دور الشيعة في العلوم الإسلامية جعل بعض المفكرين في المذاهب الإسلامية لا يهتمون بهذا الدور.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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