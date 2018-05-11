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رقم الخبر: 219303 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 13:47 الاقسام: محليات  
تنفيذ مناورات مشتركة للاغاثة والانقاذ البحري بين ايران وعمان في مضيق هرمز

تنفيذ مناورات مشتركة للاغاثة والانقاذ البحري بين ايران وعمان في مضيق هرمز

شهد مضيق هرمز اجراء مناورات مشتركة للاغاثة والانقاذ البحري بمشاركة القوات البحرية للجيش والحرس الثوري ومديرية الموانئ والملاحة البحرية والقوات البحرية العمانية .

وجرت المناورات المشتركة للاغاثة والانقاذ البحري بمشاركة القوة البحرية للجيش والحرس الثورة ومديرية الموانئ والملاحة البحرية والقوة البحرية للجيش العماني بحضور العميد قدير نظامي مساعد الشؤون الدولية للاركان العامة للقوات المسلحة والعميد سعيد البلوشي مساعد رئيس الاركان العامة للجيش العماني وحشدا من قادة القوتين في مضيق هرمز .

وقال العميد قدير نظامي ان هذه المناورات هي في الحقيقة تدريب مشترك لقوات البلدين بهدف تعزيز التلاحم بين القوات البحرية للبلدين ورفع مستوى الامن على الحدود المائية المشتركة والنهوض بالتنسيق الثنائي وتبادل التجارب .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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