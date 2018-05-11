وجرت المناورات المشتركة للاغاثة والانقاذ البحري بمشاركة القوة البحرية للجيش والحرس الثورة ومديرية الموانئ والملاحة البحرية والقوة البحرية للجيش العماني بحضور العميد قدير نظامي مساعد الشؤون الدولية للاركان العامة للقوات المسلحة والعميد سعيد البلوشي مساعد رئيس الاركان العامة للجيش العماني وحشدا من قادة القوتين في مضيق هرمز .

وقال العميد قدير نظامي ان هذه المناورات هي في الحقيقة تدريب مشترك لقوات البلدين بهدف تعزيز التلاحم بين القوات البحرية للبلدين ورفع مستوى الامن على الحدود المائية المشتركة والنهوض بالتنسيق الثنائي وتبادل التجارب .