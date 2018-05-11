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رقم الخبر: 219302 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 13:04 الاقسام: محليات  
تظاهرات في ايران عقب صلاة الجمعة تنديدا بنقض اميركا تعهداتها

تظاهرات في ايران عقب صلاة الجمعة تنديدا بنقض اميركا تعهداتها

تشهد ايران عقب صلاة الجمعة اليوم تظاهرات جماهيرية مناهضة للاستكبار وتنديدا بنقض الادارة الاميركية لعهودها.

وتاتي التظاهرات اليوم تلبية لدعوة مجلس تنسيق الاعلام الاسلامي الذي اصدر المجلس بيانا اكد فيه ان التظاهرات تاتي للتنديد بخطوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الخروج من الاتفاق النووي من جانب واحد بهدف تصعيد الحرب النفسية والضغوط الاقتصادية على الشعب الايراني المقاوم والشجاع .

ودعا البيان ابناء الشعب الى المشاركة الفاعلة في التظاهرات المناهضة لاميركا والصهيونية وتجديد البيعة مع ولي امر المسلمين.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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