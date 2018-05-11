أصدرت الحكومة الايرانية بياناً رداً على انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، الخميس، أكد في جانب منه ان مضمون الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال.

وقالت الحكومة الايرانية في هذا البيان ان الانسحاب غير الشرعي للرئيس الامريكي من الاتفاق النووي هو آخر حلقة من حلقات الحالات المتعددة والمستمرة لانتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة لاسيما بعد مجىء حكومة متشددة جديدة في امريكا.

ونوه البيان الى ان تصريحات ترامب السخيفة ضد الشعب الايراني العظيم هي دليل على عمق جهله واتهاماته الواهية ضد حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأوضح البيان ان الاتفاق النووي هو اتفاق شامل حظي بالمصادقة عليه من قبل قرار لمجلس الامن الدولي، و خلافاً لمزاعم الرئيس الامريكي هو ليس اتفاقا خاصاً بالرئيس الامريكي السابق ليتمكن الرئيس التالي من التنصل من تنفيذه.

ولفت البيان الى ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي ادى الى سوء سمعة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي وشكك بمبادىء العلاقات الدولية في العالم الراهن ومصداقية الاتفاقيات الثنائية مع امريكا والشاملة بمشاركة امريكا وجعل النظام الحقوقي الدولي في مواجهة خطر جدي.

واكدت البيان ان ايران خلافاً لامريكا كانت ملتزمة دائما بتعهداتها الدولية وتعتبر مبدأ الوفاء بالعهد من مبادئها الرئيسية والقواعد البديهية والبنى الاساسية للحقوق الدولية، مضيفاً، ان التزام ايران بالاتفاق النووي تم تأييده من قبل المرجع الدولي الوحيد 11 مرة واعترفت بذلك جميع الحكومات العضو ومنها الولايات المتحدة.

وأضاف، ان ايران كبلد ملتزم بتعهداته القانونية ووفق قوانين ومضمون الاتفاق النووي ستتابع اجراء الولايات المتحدة الامريكية بالانسحاب من الاتفاق النووي وفي حال عدم تعويض انسحاب امريكا من الاتفاق النووي وعدم ضمان كامل مصالح ايران على اساس الاتفاق النووي بالشكل الذي حدده قائد الثورة الاسلامية في خطابه بتاريخ 9 مايو الجاري، ستقوم بعملها القانوني في خطوة مماثلة تعتبرها تخدم مصالحها.

واكد البيان ان أياً من بنود ومضمون الاتفاق النووي واطاره الزمني غير قابل للتفاوض بأي شكل من الاشكال.

وأشار البيان الى ان امريكا لايمكنها تحديد مصير التواجد القانوني والشرعي للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة ودعم ايران المؤثر للشعب السوري والعراقي للقضاء على المتطرفيين، كما لايمكن لامريكا ان تضع قيوداً لوسائل الدفاع المشروعة للجمهورية الاسلامية الايرانية ومنها الدفاع الصاروخي الذي تم تصميمه لحمل اسلحة تقليدية، حيث ان خطوة امريكا تلك تعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادى القانون الدولي والحق المشروع للجمهورية الاسلامية الايرانية في المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة.