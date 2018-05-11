اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني حسن قاضي زادة هاشمي بأن أحقية ايران ثبتت للعالم بخروج اميركا من الاتفاق النووي ونكثها للعهد تجاه هذا الاتفاق الدولي.

وفي كلمة له القاها مساء الخميس خلال مراسم احياء اسبوع المعلم في حشد من اساتذة جامعة العلوم الطبية في مدينة كرمانشاه غرب ايران، قال هاشمي، انه قبل الاتفاق النووي كانوا يصمون ايران ويصورونها للعالم بانها دولة معاندة وقليلة الحكمة وداعية حرب الا ان نكث اميركا للعهد وخروج ترامب من الاتفاق النووي جعل العالم يدين اميركا.

واضاف، انهم في اميركا واوروبا اليوم يعترفون بأحقية ايران ويقفون امام هذا الموقف من ترامب.

وتابع وزير الصحة، رغم ان اوروبا اليوم مؤيدة للاتفاق النووي ومعارضة لنكث العهد الاميركي ولكن ينبغي ان نرى ما سيحدث عمليا وبمرور الوقت.

واكد بأن استراتيجية ايران ردعية واننا لسنا دعاة حرب ولكن لو تعرضت سمعة البلاد للخطر فاننا سنتصدى بحزم واضاف، ان الصراع بين الحق والباطل مستمر وان قضايا مثل النووي وحقوق الانسان والعلاقات بين ايران واوروبا واميركا هي مجرد ذرائع.