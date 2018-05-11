العراقيون المقيمون في ايران ينتخبون ممثليهم في مجلس النواب الجديد العراقيين المقيمين في ايران ينتخبون ممثليهم في مجلس النواب الجديد و ذلك في عدد من المدن الايرانية و منها طهران ، قم و مشهد المقدستين و اصفهان.