اعتبر القارئ الإیراني المعروف والمشارك في المسابقات الدولیة للقرآن الكریم المقامة فی مالیزیا 'جواد سادات فاطمي' إن إیران من الدول البارزة في مجال تجوید القرآن على مستوى العالم الإسلامي.

واشار سادات فاطمي في تصریح ادلى به لمراسل وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' إن القارئ الإیراني مختار دهقان هو الأوفر حظاً في الحصول علي ذهبیة هذه المسابقات، ولكن وفي مثل هذه المسابقات التي یشارك فیها 20 متسابقاً من شتى أنحاء العالم فإن الظروف الفنیة والنفسیة والبدنیة للقارئ تشكل عنصراً مهماً في نجاحه.

هذا ویتنافس في قسم التجوید فی المسابقات الدولیة للقرآن الكریم في مالیزیا 36 قارئا من الذكور والإناث.