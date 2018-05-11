وتتولى شركة «لوتوس اينترتيمينت» توزيع فيلم «الولادة الاولى» (اولين تولد) في الخارج وسيعرض الفيلم قسم السوق لمهرجان «كان» السينمائي 2018.

يروي «الولادة الاولى» قصة زوجين دخلا حياتهما الزوجية مؤخراً والزوج هو «بن» المولود في إيران والذي يعيش في أمريكا، وزوجته الأمريكية «کيت»، وهما يعيشان في كاليفورنيا، وأثناء انتظارهما لمولودهما الأول يجب على عائلتي الطرفين أن تجتمعا إلى جانب بعضهما البعض، والمهم في الأمر أن والد «بن« الذي يدعى «حميد» سياسي إيراني معارض لأمريكا، في حال أن والد «کيت» والذي يدعى «بايدن» والذي يمثل دوره الممثل کيلمر، سياسي أمريكي يحمل رؤى متطرفة جداً تجاه إيران.

ويُذكر أن «الولادة الاولى» هو العمل السينمائي المشترك الأول بين السينما الايرانية وسينما هوليوود.