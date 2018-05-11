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رقم الخبر: 219295 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 12:43 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان «كان» يستضيف الفيلم الايراني «الولادة الاولى»

مهرجان «كان» يستضيف الفيلم الايراني «الولادة الاولى»

يشارك الفيلم السينمائي الايراني «الولادة الاولى» للمخرج علي عطشاني في سوق مهرجان «كان» 2018 السينمائي.
وتتولى شركة «لوتوس اينترتيمينت» توزيع فيلم «الولادة الاولى» (اولين تولد) في الخارج وسيعرض الفيلم قسم السوق لمهرجان «كان» السينمائي 2018.
يروي «الولادة الاولى» قصة زوجين دخلا حياتهما الزوجية مؤخراً والزوج هو «بن» المولود في إيران والذي يعيش في أمريكا، وزوجته الأمريكية «کيت»، وهما يعيشان في كاليفورنيا، وأثناء انتظارهما لمولودهما الأول يجب على عائلتي الطرفين أن تجتمعا إلى جانب بعضهما البعض، والمهم في الأمر أن والد «بن« الذي يدعى «حميد» سياسي إيراني معارض لأمريكا، في حال أن والد «کيت» والذي يدعى «بايدن» والذي يمثل دوره الممثل کيلمر، سياسي أمريكي يحمل رؤى متطرفة جداً تجاه إيران. 
ويُذكر أن «الولادة الاولى» هو العمل السينمائي المشترك الأول بين السينما الايرانية وسينما هوليوود.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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