أعلن مركز الاعلام الأمني، الجمعة، عن اعتقال خمسة قياديين مهمين في تنظيم "داعش" وقتل 40 آخرين في عملية نوعية كبرى في الاراضي السورية، لافتا الى أن تلك القيادات شاركت في "الاعتداء" على مدن الانبار والموصل.

وقال المركز في بيان، "باشراف وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وبجهود كبيرة من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، تم تنفيذ عملية نوعية كبرى أدت الى القاء القبض على قياديين مهمين في عصابات داعش الارهابي ممن شاركوا في الاعتداء على الانبار والموصل".

وأضاف المركز، أن "المعتقلين هم كل من الإرهابي صدام عمر يحيى الجمل الملقب ابو رقية الانصاري ما يسمى امني ولاية الفرات والقائد الثوري للواء الشرقية، والارهابي محمد حسين حضر الملقب ابو سيف الشعيطي ما يسمى امير قاطع الميادين، اضافة الى عصام عبد القادر عاشور الزوبعي الملقب ابو عبد الحق العراقي ما يسمى امير القوة الضاربة لفرقة الفتح، وعمر شهاب حماد الكربولي الملقب ابو حفص الكربولي ما يسمى امير استخبارات ولاية الفرات ومسؤول في قاطع الميادين، وايضا اسماعيل علوان سلمان العيثاوي الملقب ابو زيد العراقي احد معاوني البغدادي ورئيس لجنة تقييم المناهج في تنظيم داعش الارهابي.

وأوضح المركز، أن "عملية القاء القبض عليهم جرت داخل الاراضي السورية، في المنطقة الحدودية مع العراق، اثر عملية استخبارية نوعية"، مبينا أن "التحقيق معهم الى استخلاص معلومات مفصلة، تم بناءا عليها تنفيذ ضربة جوية استهدفت اجتماعا لما يسمى هيئة الحرب في داعش الارهابي، ادت لمقتل ما يقرب من ٤٠ قياديا، على رأسهم عمر عبد حمد الفهداوي الملقب ابو طارق الفهداوي امير هيئة الحرب و ابو وليد السيناوي والي ولاة الشام و ابو اسلام الكردي امني الشام، واحمد يحيى زيدان الملقب ابو حسن العسكري الامير العسكري لولاية الفرات، بالاضافة الى عدد من القيادات المهمة الاخرى في هيئة الحرب بين ولاة، وامراء الوية وكتائب".