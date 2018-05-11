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رقم الخبر: 219292 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 12:11 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الاسلامية يزور معرض طهران الدولي للكتاب

قائد الثورة الاسلامية يزور معرض طهران الدولي للكتاب

قام قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الجمعة بزيارة معرض طهران الدولي الحادي والثلاثون للكتاب في مصلى الامام الخميني(رض).

وتحدث قائد الثورة الاسلامية في هذه الزيارة مع اصحاب دور النشر والعاملين في اجنحة المعرض وتعرف عن كثب على اوضاع اصدار الكتب في مختلف المجالات.

وقد رافق قائد الثورة الاسلامية في هذه الجولة الزيارة التفقدية كلا من وزير الثقافة والارشاد الاسلامي «عباس صالحي» ومدير معرض طهران الدولي للكتاب «محسن جوادي». 
واطلع قائد الثورة في هذه الزيارة التفقدية على الكتب التي عرضتها دور النشر المحلية والاجنبية.
يذكر ان معرض طهران الدولي الحادي والثلاثون للكتاب افتتح يوم 2 مايو الحالي في العاصمة طهران بمشاركة الفين و 50 دار نشر محلية الى جانب 132 دار نشر أجنبية حيث سينهي اعماله يوم غد السبت 12 مايو.
وبدأ اليوم العاشر من اعمال المعرض الدولي اليوم بجولة تفقد لقائد الثورة الاسلامية في اجنحة المعرض عقب ثلاثة اعوام من آخر تفقد له لهذا المعرض.
ويؤكد قائد الثورة الاسلامية دوما على ضرورة الاهتمام بالكتب والمطالعه وتأتي زيارته للمعرض في دورته الحادية والثلاثين اليوم الجمعة والذي يعد من اكثر ايام المعرض اقبالا من قبل الرواد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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