اعتبر قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري إن خروج اميركا من الاتفاق النووي لن يترك اي تاثير على البنية الدفاعية واقتدار إيران الإسلامية وان القوات المسلحة ستواصل الدفاع عن المصالح الوطنية وسيادة ايران بمنتهى الاقتدار وحتى آخر رمق.

وفي كلمة له امام منتسبي جامعات القوات المسلحة الإيرانية اليوم الجمعة قال العميد حيدري ان الاستكبار العالمي خطط لايرانوفوبيا ويحاول تخويف دول العالم ولاسيما الجوار من ايران وللاسف ان الدول اخذت تصدق بذلك وبدات تفكر باتخاذ تدابير للدفاع عن نفسها ازاء ايران فيما بادرت بعضها الى القيام باجراءت معينة .

واكد انه يأتي ذلك في الوقت الذي لاتشكل ايران وانطلاقا من مبادئ الاسلام والقران وولاية الفقيه اي تهديد للدول الاخرى ولا تطمع في توسيع نفوذها وقد تم برهنة ذلك منذ انتصار الثورة الاسلامية .

واشار حيدري الى ان الموقع الجيوسياسي الخاص بايران هو أحد العوامل التي تسهم في تمرير مخطط الاعداء في التخويف من ايران وقال ان بلدنا يقع من الناحية الجغرافية في مكان متميز لانه يمتلك مصادر كبيرة للطاقة الى جانب موقعها الكائن بين ثلاث قارات فضلا عن انها تهيمن على ممر الطاقة الى العالم وان الاعداء ومن خلال مخطط ايرانوفوبيا قاموا بتحويل بعض دول المنطقة الى ترسانة عسكرية .

وقال العميد حيدري ان الامام الراحل قدس سره كان ينعت اميركا منذ البداية بالشيطان الاكبر ويواصل قائد الثورة الاسلامية السير على نهجه بالتأكيد على هذه الحقيقة.