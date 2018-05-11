اعتبر المتحدث باسم الخارجية الباكستانية 'محمد فيصل' الإتفاق النووي بأنه أنموذج مناسب لحل المعضلات الدولية المعقد، مضيفا في مؤتمره الصحفي الخميس، ان هذا الأنموذج يشكل اسلوبا لتسوية الكثير من المشاكل على صعيد الساحة الدولية وذلك عبر تبني الحوار وتفعيل الدبلوماسية.

وتعليقا على انسحاب ترامب من الإتفاق النووي الدولي المبرم بين إيران ودول 1+5، قال فيصل : عندما تم الإتفاق علي برنامج العمل المشترك الشامل بين هذه الأطراف، رحبت باكستان به ونحن كنا آملين في أن تبقى كافة الأطراف ملتزمة به خاصة عندما أيدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال تقاريرها مرارا إلتزام إيران بتعهداتها في إطار هذا الإتفاق.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية موقف اسلام اباد تجاه الإتفاق النووي وترحيبها بإعلان إيران وسائر أطراف الإتفاق عن مواصلة إلتزامهم به.

ونوه، الى ان باكستان تعتقد بأن إتفاقيات ومعاهدات دولية كهذه التي تدخل حيز التنفيذ بفضل جهود المجتمع العالمي، تحظى بأهمية كبرى وان قرار ترامب للإنسحاب من الإتفاق النووي يؤثر سلبا بالتأكيد على تعزيز الثقة في سياق إنتهاج الحوار واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية على صعيد العلاقات الدولية وبذل المساعي لإحتواء الخلافات على أساس القواعد السلمية.

وتابع قائلا : لا شك ان إجراءات مثل هذه تترك أثرا سلبيا علي النهوض بالأمن وإنهاء النزاعات الدولية، واضاف ان الإتفاق النووي يعتبر أنموذجا مناسبا لحل النزاعات المعقدة عن طريق الحوار والتشاور الدبلوماسي.