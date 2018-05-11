  • الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٣٩
  • الجمعة , مايو 11, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219289 تاريخ النشر: أيار 10, 2018 الوقت: 22:15 الاقسام: محليات  
باكستان: الإتفاق النووي أنموذج لحل المعضلات الدولية

باكستان: الإتفاق النووي أنموذج لحل المعضلات الدولية

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الباكستانية 'محمد فيصل' الإتفاق النووي بأنه أنموذج مناسب لحل المعضلات الدولية المعقد، مضيفا في مؤتمره الصحفي الخميس، ان هذا الأنموذج يشكل اسلوبا لتسوية الكثير من المشاكل على صعيد الساحة الدولية وذلك عبر تبني الحوار وتفعيل الدبلوماسية.

وتعليقا على انسحاب ترامب من الإتفاق النووي الدولي المبرم بين إيران ودول 1+5، قال فيصل : عندما تم الإتفاق علي برنامج العمل المشترك الشامل بين هذه الأطراف، رحبت باكستان به ونحن كنا آملين في أن تبقى كافة الأطراف ملتزمة به خاصة عندما أيدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال تقاريرها مرارا إلتزام إيران بتعهداتها في إطار هذا الإتفاق.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية موقف اسلام اباد تجاه الإتفاق النووي وترحيبها بإعلان إيران وسائر أطراف الإتفاق عن مواصلة إلتزامهم به.

ونوه، الى ان باكستان تعتقد بأن إتفاقيات ومعاهدات دولية كهذه التي تدخل حيز التنفيذ بفضل جهود المجتمع العالمي، تحظى بأهمية كبرى وان قرار ترامب للإنسحاب من الإتفاق النووي يؤثر سلبا بالتأكيد على تعزيز الثقة في سياق إنتهاج الحوار واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية على صعيد العلاقات الدولية وبذل المساعي لإحتواء الخلافات على أساس القواعد السلمية.

وتابع قائلا : لا شك ان إجراءات مثل هذه تترك أثرا سلبيا علي النهوض بالأمن وإنهاء النزاعات الدولية، واضاف ان الإتفاق النووي يعتبر أنموذجا مناسبا لحل النزاعات المعقدة عن طريق الحوار والتشاور الدبلوماسي.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4771 sec