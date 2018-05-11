أعرب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا 'سيريل رامافوزا' عن قلقه حيال قرار الحكومة الأميركية بالإنسحاب من الإتفاق النووي قائلا، ان الإتفاق النووي بين إيران ودول 1+5، جاء نتاج سنوات طويلة من التفاوض وبذل الجهود الدبلوماسية ولا يجب السماح بضياع نتائج هذه الجهود.

وفيما أشار الى أن الإتفاق النووي إنجاز دبلوماسي كبير، أكد رامافوزا اليوم الخميس، انه منذ التوقيع على الإتفاق النووي، لعب هذا الإتفاق دورا ملحوظا في الحد من التوترات وما زال يواصله دوره الهام في إرساء السلام واستقرار المنطقة، ونحن ندعم الجهود الدبلوماسية والحلول السلمية لحل النزاعات.

وصرح رئيس جنوب افريقيا، قائلا انه يجب ألا يمنع قرار الولايات المتحدة الأطراف الأخرى من إستمرار الالتزام بالإتفاق النووي؛ داعيا الجميع الى الالتزام بتعهداتهم في هذا الاطار.