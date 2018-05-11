  • الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٣٩
  • الجمعة , مايو 11, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219288 تاريخ النشر: أيار 10, 2018 الوقت: 22:05 الاقسام: محليات  
الإتفاق النووي حصيلة سنوات طويلة من الجهود الدبلوماسية
رئيس جمهورية جنوب أفريقيا:

الإتفاق النووي حصيلة سنوات طويلة من الجهود الدبلوماسية

أعرب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا 'سيريل رامافوزا' عن قلقه حيال قرار الحكومة الأميركية بالإنسحاب من الإتفاق النووي قائلا، ان الإتفاق النووي بين إيران ودول 1+5، جاء نتاج سنوات طويلة من التفاوض وبذل الجهود الدبلوماسية ولا يجب السماح بضياع نتائج هذه الجهود.

وفيما أشار الى أن الإتفاق النووي إنجاز دبلوماسي كبير، أكد رامافوزا اليوم الخميس، انه منذ التوقيع على الإتفاق النووي، لعب هذا الإتفاق دورا ملحوظا في الحد من التوترات وما زال يواصله دوره الهام في إرساء السلام واستقرار المنطقة، ونحن ندعم الجهود الدبلوماسية والحلول السلمية لحل النزاعات.

وصرح رئيس جنوب افريقيا، قائلا انه يجب ألا يمنع قرار الولايات المتحدة الأطراف الأخرى من إستمرار الالتزام بالإتفاق النووي؛ داعيا الجميع الى الالتزام بتعهداتهم في هذا الاطار.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/0076 sec