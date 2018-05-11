تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على الأراضي السورية ودمرت العشرات منها.

وقال مصدر عسكري: “إن دفاعاتنا الجوية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية المعادية ومنعت معظمها من الوصول إلى أهدافها بينما استطاع بعضها استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة.

ولفت مراسل سانا إلى أن المعلومات تفيد بأن العدو الإسرائيلي كان يستهدف عبر عدوانه بعض كتائب الدفاع الجوي ويحاول تدمير بعض الرادارات وأن طائرات العدو أطلقت من داخل الأراضي المحتلة عددا من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية تصدت لها الدفاعات الجوية.

قيادة الجيش اللبناني أعلنت حسب الوكالة الوطنية للإعلام أن 4 طائرات للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية بالتزامن مع العدوان.

من جهته أفاد مراسل سانا في القنيطرة أن المضادات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية في أجواء مدينة البعث مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي أطلق في وقت سابق عدة قذائف باتجاه المدينة لم تسفر عن وقوع إصابات.

وسائل إعلام العدو الإسرائيلي من جهتها اشارت إلى أن سلطات الاحتلال طلبت من المستوطنين في الجولان السوري المحتل الدخول إلى الملاجئء.

وجاء العدوان الإسرائيلي بعد أقل من 24 ساعة على تصدي الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين وتدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.

ويعمد العدو الاسرائيلي إلى التدخل بشكل مباشر لدعم التنظيمات الإرهابية المنهارة تحت ضربات الجيش السوري حيث تأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية بالتزامن مع العملية العسكرية للجيش السوري على مواقع الإرهابيين في الحجر الأسود وقرب تطهير محيط دمشق من أي وجود إرهابي.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت في 9 نيسان الماضي لعدوان إسرائيلي بصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على مطار التيفور بريف حمص الشرقي تلاه في الـ14 من الشهر ذاته التصدي لعدوان ثلاثي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على عدد من المواقع السورية.