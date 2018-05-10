أكد وزير الخارجية الالماني 'هايكو ماس' ان الحفاظ علي الالتزام بالاتفاق النووي مع ايران يحظي باهمية بالغة؛ بما يؤكد علينا وعلي شركائنا في فرنسا وبريطانيا ان مواصلة تنفيذ ايران لهذا الاتفاق وبقاء طهران فيه يشكل امرا مصيريا في هذا الاطار.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الالماني اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سرغئي لافروف.

وقال ماس انه اتفق مع الجانب الروسي بشان ضرورة الحفاظ علي الاتفاق الاتفاق النووي؛ مضيفا اجرينا مشاورات منتظمة في هذا الخصوص.

وتطرق وزير الخارجية الالماني في تصريحاته الصحفية، الي قضايا ذات صلة عديدة؛ بما فيها مفاوضات بلاده مع امريكا حول الاتفاق النووي، الي جانب استمرار نشاطات الشركات الاوروبية في ايران وايضا الحظر الامريكي علي طهران.

وشدد ماس قائلا: ان ايران نفذت تعهداتها؛ متطلعا الي مواصلة التزامها بهذا الاتفاق.

وفيما نوه الي اهمية الاتفاق النووي، قال الوزير الالماني انه استعرض خلال اللقاء مع لافروف الخطوات التالية في هذا الخصوص، بالاضافة الي دور روسيا في الحفاظ علي هذا الاتفاق.