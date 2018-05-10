قال وزير الداخلية 'عبد الرضا رحماني فضلي'، وفي معرض تعليقه على قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي، قال ان نقض العهد من جانب امريكا يشكل بمثابة انتصار للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تصريح له اليوم الخميس من محافظة قم المقدسة (جنوب طهران)، نوّه رحماني فضلي الى ان جميع الدول الاوروبية اصدرت بيانات في هذا الخصوص، متهمة امريكا فيها بنقض العهود ومؤكدة على احقية ايران؛ الامر الذي يجسد انتصارا بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال وزير الداخلية، ان ايران ونظرا الى نهجها السيادي والديني ورفضها لنظام الهيمنة، فقد واجهت تحديات وضغوطات منذ انتصار الثورة الاسلامية لتبلغ ذورتها في الوقت الراهن وذلك نظرا الى تعاظم قدرات الجمهورية الاسلامية الى اكثر مستوياتها اليوم.

وفي السياق نفسه، تطرق رحماني فضلي الى محاولات الاعداء لنشر سياسة 'الرهاب من ايران' في العالم؛ مصرحا انه من دواعي الفخر والاعتزاز باننا حافظنا على استقلالنا وحريتنا وتمكنا من الدفاع عن سياساتنا المبدئية؛ ومؤكدا في الوقت نفسه على اهمية التعاون مع بلدان العالم لمواصلة هذه الاهداف.

وفي جانب آخر من تصريحاته، اشار وزير الداخلية الى الدعم السياسي والاستشاري الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الى سوريا؛ مؤكدا ان هذا التعاون وخلافا لما يروج له الاعداء جاء بطلب من الحكومة السورية نفسها.

كما اشار رحماني فضلي الى ضرورة تعزيز الجانب الاقتصادي في البلاد؛ لافتا في هذا السياق الى توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وتطرق ايضا الى توسع نطاق عمليالت تهريب المخدرات في العالم، مؤكدا ان الجماعات الارهابية مثل داعش والقاعدة متورطة في هذه العمليات وذلك في سياق اهدافها الرامية الى توسيع نطاق الارهاب في العالم.

ونوه وزير الداخلية الى ان مكافحة المخدرات تقع على سلّم اولويات الجمهورية الاسلامية، وهو ما يؤكد عليه سماحة قائد الثورة الاسلامية ايضا.