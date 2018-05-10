أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن العدوان الإسرائيلي على أراضيها جاء في إطار النهج العدواني للكيان الصهيوني وردا على هزيمة أدواته من المجموعات الإرهابية.

وقال مصدر رسمي في الوزارة في تصريح لـ سانا اليوم: في إطار النهج العدواني للكيان الصهيوني وردا على هزيمة أدواته من المجموعات الارهابية فقد استهدف فجر اليوم بالصواريخ بعض المواقع العسكرية حيث تم التصدي لها وإسقاط معظمها بكفاءة واقتدار من قبل وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري.

وأضاف المصدر: إن دخول الكيان الصهيوني وداعميه في المواجهة بشكل مباشر بعد أن كان متخفيا وراء أدواته الإرهابية يؤشر إلى أن مرحلة جديدة من العدوان على سورية قد بدأت مع الأصلاء بعد هزيمة الوكلاء والذين ستتم مواجهتهم والتصدي لهم من قبل بواسل الجيش العربي السوري بنفس العزيمة والتصميم والإصرار وهذا حق مشروع يكفله القانون الدولي.

وختم المصدر تصريحه بالقول: إن هذا السلوك العدواني للكيان الصهيوني لن يفلح في إحياء المشروع التآمري المهزوم في سورية ولن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للأمن والسلام الدوليين.