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رقم الخبر: 219282 تاريخ النشر: أيار 10, 2018 الوقت: 20:53 الاقسام: ثقافة وفن  
مقهى في طهران؛ يتحدى المفهوم الخاطئ للإعاقة الذهنية

مقهى في طهران؛ يتحدى المفهوم الخاطئ للإعاقة الذهنية

في العاصمة الايرانية طهران مقهى يتحدى المفاهيم الخاطئة بشأن عجز ذوي الإعاقة، فيما يتفاعل الزبائن بإيجابية مع هذه المبادرة. ويهدف المقهى الذي جمع طاقمه من ذوي الاعاقة الذهنية لزيادة ثقتهم بأنفسهم ودمجهم أكثر في المجتمع إجتماعيا ومهنيا.

بعناية فائقة يضعون اللمسات الأخيرة على القهوة التي يعدونها، إنها مقهى فريد من نوعه في العاصمة طهران فكل طاقمه شبان وشابات من الإعاقة الذهنية، مشروع يعزز ثقتهم بأنفسهم دون إشعارهم بإعاقتهم ويشجعهم على العمل.

ليست القهوة وأطباق الحلوة فقط من إعداد شبان من ذوي الإعاقة الذهنية بل لهم لمسات في تصميم ديكورالمقهى ليثبتوا أنهم لم يحرموا روح الإبداع والجمال.

هي رسالة رفعها ذوو العزيمة والهمم العالية عنوانها من أجل معنى جديد لحياة يفتقد أصحابها للإدراك لكنهك لم يفقدوا حس الإنسانية والقدرة على العطاء في المجتمع.

 
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