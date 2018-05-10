أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا حول العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف عددا من المواقع العسكرية.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيانها أن الجيش تصدى للعدوان مؤكدا مرة جديدة يقظته وجاهزيته للدفاع عن عزة الوطن وسيادته ضد أي عدوان.

وتابع البيان: بكفاءة نوعية وجهوزية عالية تمكنت منظومات دفاعنا الجوي من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية فجر اليوم والتي كانت تستهدف عدداً من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه.

وأضاف أن وصول عدد من صواريخ العداون الإسرائيلي تسبب بارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة اثنين آخرين بجراح إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية.

وأكد البيان أن الجيش السوري جاهز للتصدي لأي عدوان بكل مسؤولية وحزم ويؤكد في الوقت ذاته على عقم أي محاولات لدعم الإرهاب المتداعي تحت ضربات الجيش.

وختم أن مثل هذه الاعتداءات السافرة لن تؤدي إلا إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في مكافحة الإرهاب على كامل الأراضي السورية وإلى مزيد من الإصرار على استمرار القوات السورية بالقيام بواجبها المقدس في الدفاع عن الوطن وأمن مواطنيه على الوجه الأكمل والقضاء على الإرهاب بمختلف مسمياته وأشكاله وأذرعه في سوريا.