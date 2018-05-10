أكد رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، لنظيره التركي رجب طيب اردوغان معه، ضرورة التصدي لتوجهات امريكا الاحادية؛ مصرحا: ينبغي علي الامريكان ان يدركوا بانهم لايستطيعون الانسحاب، بسهولة ودون ان يدفعوا الثمن، من الاتفاقيات والتعهدات الدولية.

و وصف روحاني الاتفاق النووي بانها وثيقة دولية هامة في سياق تعزيز الاستقرار والامن العالمي ومعاهدة الحد من انتشار السلاح النوي؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية وبناء علي 11 تقريرا صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزمت منذ البدء بجميع تعهداتها في اطار الاتفاق النووي وبادرت الي تنفيذها.

وقال روحاني ان الحكومة الامريكية وللاسف قررت بشكل احادي وامتدادا لسياساتها في نقض العهود، علي الانسحاب من الاتفاق النووي؛ مضيفا اننا نتوقع من زعماء العالم ان يعبروا عن تنديدهم لهذا الاجراء.

واكد رئيس الجمهورية ان الموضوع الذي يهم ايران اليوم وبعهد خروج امريكا من الاتفاق النووي، هو الانتفاع من كافة المصالح المقررة في هذا الاتفاق؛ واردف قائلا ان اوروبا وخاصة البلدان الخمسة المعنية بالمفاوضات مع ايران ان تقوم بتحديد الاجراءات والاعلان عنها خلال الفترة القصيرة المتبقية وبصورة واضحة فيما يخض التعويض عن انسحاب امريكا من الاتفاق.

واستطرد قائلا، ان فرض اي نوع من الحظر من جانب امريكا ضد الشعب الايراني يتعارض والقوانين الدولية والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

وعلي صعيد اخر، نوه روحاني الي العلاقات الودية والقائمة علي اسس الاخوة بين ايران وتركيا؛ مؤكدا ان البلدين وقفا علي الدوام في مواجهة الاجراءات غير القانونية علي صعيد المجتمع الدولي وساندا بعضهم البعض في شتي الظروف.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة تعزيز الجهود لتنمية العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات بين طهران وانقرة؛ لافتا الي اهمية استخدام العملة الوطنية في مجال التعامل التجاري، وتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز العلاقات المصرفية في هذا السياق.

الي ذلك، وصف الرئيس التركي الاتفاق النووي بالوثيقة الناجحة دوليا ينبغي الحفاظ عليها.

وقال اردوغان في اتصاله الهاتفي مع روحاني اليوم، ان تركيا تصف قرار الحكومة الامريكية في الانسحاب من الاتفاق النووي بانه قرار خاطئ وسقيم وقد اعلنت رسما بانها لن تؤيد هذا الاجراء علي الاطلاق.

واكد الرئيس التركي ان الولايات المتحدة ستكون الخاسر الرئيسي في هذا القرار؛ واصفا موقف الجمهورية الاسلامية ازاء ذلك بالبناء والحكيم.