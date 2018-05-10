إنطلقت في العراق عملية "التصويت الخاص"، التي تشمل إدلاء أفراد القوات المسلحة بكافة صنوفها، كما بدأ العراقيون المقيمون خارج البلاد بالتصويت في الانتخابات البرلمانية لعام 2018.

وانطلق صباح اليوم التصويت، وسط إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الاقتراع، في انتخابات هي الأولى من نوعها، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

ويشارك نحو مليون عسكري في جميع أنحاء العراق، من عناصر الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية والبيشمركة الكردية في التصويت، وذلك قبل يومين من الانتخابات العامة التي تجري السبت في 12 مايو.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في العراق عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي إلى حين انتهاء التصويت عند الساعة السادسة مساء.

وبشكل مواز بدأ العراقيون المقيمون في 21 بلدا والبالغ عددهم نحو 900 ألف مواطن التصويت، حيث فتحت لهم 132 مركزا انتخابيا تضم 667 محطة انتخابية لمدة يومين، فيما افتتحت في نيوزيلندا وأستراليا أولى مراكز الانتخاب العراقية في الخارج.

ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، يمثلها 7 آلاف و367 مرشحا، وسط عدد أقل من مرشحي انتخابات 2014، التي سجلت تنافس 9 آلاف مرشح.