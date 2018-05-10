ترامب: سألتقي الزعيم الكوري الشمالي بسنغافورة في 12 يونيو أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن اللقاء المرتقب الذي سيجمعه بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيعقد يوم الـ 12 يونيو المقبل في سنغافورة.