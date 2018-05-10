  • الخميس ٢٤ شعبان ١٤٣٩
  • الخميس , مايو 10, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219277 تاريخ النشر: أيار 10, 2018 الوقت: 19:54 الاقسام: دوليات  
ترامب: سألتقي الزعيم الكوري الشمالي بسنغافورة في 12 يونيو

ترامب: سألتقي الزعيم الكوري الشمالي بسنغافورة في 12 يونيو

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن اللقاء المرتقب الذي سيجمعه بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيعقد يوم الـ 12 يونيو المقبل في سنغافورة.

وجاء إعلان ترامب عبر تغريدة نشرها على حسابه في (تويتر) اليوم الخميس، وكتب فيها: "سيعقد اللقاء المنتظر بيني وبين كيم جونغ أون في سنغافورة في الـ12 من يونيو".

وتعهد الرئيس الأمريكي في التغريدة نفسها بأنه سيجعل هو والزعيم الكوري الشمالي "اللقاء لحظة مميزة للغاية للسلم العالمي".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: حساب دونالد ترامب في "تويتر"
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0624 sec