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|رقم الخبر: 219277
|تاريخ النشر: أيار 10, 2018
|الوقت: 19:54
|الاقسام: دوليات
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ترامب: سألتقي الزعيم الكوري الشمالي بسنغافورة في 12 يونيو
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن اللقاء المرتقب الذي سيجمعه بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيعقد يوم الـ 12 يونيو المقبل في سنغافورة.
وجاء إعلان ترامب عبر تغريدة نشرها على حسابه في (تويتر) اليوم الخميس، وكتب فيها: "سيعقد اللقاء المنتظر بيني وبين كيم جونغ أون في سنغافورة في الـ12 من يونيو".
وتعهد الرئيس الأمريكي في التغريدة نفسها بأنه سيجعل هو والزعيم الكوري الشمالي "اللقاء لحظة مميزة للغاية للسلم العالمي".
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