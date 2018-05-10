اعتبر وزير الامن، محمود علوي، خروج اميركا من الاتفاق النووي بأنه كان أمرا متوقعا لايران ولم تتفاجأ به، مؤكدا بأن مسيرة الثورة ستمضي اكثر قوة وصلابة الى الامام رغم كل المؤامرات والدسائس.

وفي تصريح له اليوم الخميس في بندرعباس مركز محافظة هرمزكان (جنوب ايران)، اشار الوزير علوي الى مواقف الاميركيين السخيفة والناكثة للعهود قائلا: ان خروج اميركا من الاتفاق النووي كان متوقعا لوزارة الامن والمسؤولين. واضاف: ان مثل هذه الاجراءات لا تاثير لها اطلاقا وان الشعب الايراني مضى وسيمضي بمسيرة الثورة الى الامام يوما بعد يوم وعاما بعد عام رغم جميع العراقيل التي اختلقت في طريق الثورة.

وتابع وزير الامن: ان الشعب الايراني العظيم ادرك بان الوصول الى الاهداف السامية يكلف ثمنا، الا انه وبالاتكال على الباري تعالى سيحقق الانتصار ويوجه في ظل توجيهات سماحة القائد صفعة قوية للاعداء.