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رقم الخبر: 219274 تاريخ النشر: أيار 10, 2018 الوقت: 17:26 الاقسام: سياسة  
محادثات بين عراقجي وريابكوف حول الإتفاق النووي في طهران

محادثات بين عراقجي وريابكوف حول الإتفاق النووي في طهران

أجرى مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي في طهران، اليوم الخميس، محادثات مع نظيره الروسي سيرغي ريابكوف للبحث في احدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي.

وتأتي هذه المحادثات بين عراقجي وريابكوف بعد قرار الرئيس الاميركي اول امس الثلاثاء بالخروج من الاتفاق النووي.

ونسبت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء إلى سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو ملتزمة بقوة بمواصلة توطيد أواصر روابطها مع إيران رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي وفرض اجراءات حظر جديدة على طهران.

وكان عراقجي قد اجتمع اول امس الثلاثاء في بروكسل، قبل اصدار ترامب قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي، الى مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت والمدراء العامين ومساعدي الخارجية للدول الثلاث فرنسا وبريطانيا والمانيا.

 
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