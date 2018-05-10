قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقائه مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إن روسيا تؤيد إجراء مشاورات من أجل تحديد الخطوات، التي ستسمح بالحفاظ علي الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وصرح لافروف: 'نحن نعتقد أنه من المهم قدرة بقية المشاركين في خطة العمل علي تقييم الوضع بسرعة وإجراء المشاورات اللازمة واتخاذ خطوات تسمح بالحفاظ علي هذه الوثيقة الهامة والضرورية للاستقرار الإقليمي والحفاظ علي نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. واتفقنا علي إجراء اتصالات مع زملائنا الألمان'.

وأشار لافروف إلي أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مشددا علي ضرورة دراسة عواقب هذه الخطوة.

وأعرب عن قلق روسيا من قرار الإدارة الأمريكية، مشيرا إلي أن الجانب الروسي ثمن رد فعل الحكومة الإيرانية المتزن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.