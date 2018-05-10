  • الخميس ٢٤ شعبان ١٤٣٩
  • الخميس , مايو 10, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219272 تاريخ النشر: أيار 10, 2018 الوقت: 16:56 الاقسام: دوليات  
"الدوما": قصف إسرائيل لسوريا جاء إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

"الدوما": قصف إسرائيل لسوريا جاء إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي ليونيد سلوتسكي، أن قصف إسرائيل لمواقع إيرانية في سوريا جاء بعد تخطيط مسبق، وإثر انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي.
وقال سلوتسكي للصحفيين اليوم الخميس: "الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا خطط له مسبقا، وجاءت بعد انسحاب الولايات المتحدة من "الصفقة النووية"، وذلك في خطوة جديدة في سلسلة الاستفزازات الأمريكية الإسرائيلية لإيران".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، انسحاب واشنطن رسميا من الاتفاق النووي مع إيران، الذي وقعته طهران والسداسية الدولية سنة 2015، ووقع مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي.
وقال ترامب، إن بلاده "تمسك بأدلة مؤكدة تثبت أن النظام الإيراني ينتهك الاتفاق النووي"، معيدا إلى الأذهان الوثائق التي نشرتها مؤخرا إسرائيل حول هذه القضية.
واعتبر أن "الشرق الأوسط سينجر إلى سباق للتسلح النووي" حال تمديده الاتفاق مع إيران، وتعهد بأن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد "النظام الإيراني".
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3057 sec