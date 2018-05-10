اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي ليونيد سلوتسكي، أن قصف إسرائيل لمواقع إيرانية في سوريا جاء بعد تخطيط مسبق، وإثر انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي.

وقال سلوتسكي للصحفيين اليوم الخميس: "الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا خطط له مسبقا، وجاءت بعد انسحاب الولايات المتحدة من "الصفقة النووية"، وذلك في خطوة جديدة في سلسلة الاستفزازات الأمريكية الإسرائيلية لإيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، انسحاب واشنطن رسميا من الاتفاق النووي مع إيران، الذي وقعته طهران والسداسية الدولية سنة 2015، ووقع مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي.

وقال ترامب، إن بلاده "تمسك بأدلة مؤكدة تثبت أن النظام الإيراني ينتهك الاتفاق النووي"، معيدا إلى الأذهان الوثائق التي نشرتها مؤخرا إسرائيل حول هذه القضية.

واعتبر أن "الشرق الأوسط سينجر إلى سباق للتسلح النووي" حال تمديده الاتفاق مع إيران، وتعهد بأن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد "النظام الإيراني".