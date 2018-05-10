سخر الكاتب الصحفي روبرك فيسك من الرئيس الأمريكي على صفحات صحيفة "الإندبندنت" قائلا إن "ترامب جعل نفسه نسخة أمريكية عن القذافي بعد موقفه الأخير من الاتفاق النووي مع إيران".

وكتب فيسك في هذا الصدد أن "ترامب بهذا الشكل الذي اتخذ به القرار وما فيه من اتباع لأهوائه وعدم إنصات للآراء الأخرى قدم نفسه للعالم على أنه نسخة أمريكية عن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي كان منفصلا عن الواقع بشكل كامل".

وسر الصحفي البريطاني لقرائه بأنه كان يفكر عند كتابة مقالته في "الطريقة المخزية والمندفعة التي انسحب بها ترامب من اتفاق دولي، وبمن يذكره ترامب"، وعنّ له أن يقارنه بالرئيس الأمريكي "المتبجح والعنصري ثيودور روزفلت الذي كان يستمتع بالحروب وإطلاق التهديدات"، إلا أنه رسا في النهاية على أن ترامب تحديداهو من يذكره بالقذافي.

ورصد فيسك ما عدها قواسم مشتركة بين ترامب والقذافي، لافتا إلى أن القذافي كان منفصلا عن الواقع ومهووسا بالنساء ومتبعا هواه، وكما كتب له الآخرون كتابه الأخضر كتب آخرون لترامب دليله الاقتصادي.

واستطرد الصحفي البريطاني في وصفه للزعيم الليبي الراحل قائلا: "لقد كان القذافي يمتلئ بالحقد على معارضيه، كما كانت آراؤه بخصوص منطقة الشرق الأوسط شاذة، إذ اقترح بكل جدية إنشاء دولة واحد للفلسطينيين والإسرائيليين معا واقترح أن يصبح اسمها إسراطين، وفي ذلك شبه بخطوة ترامب القاضية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها".