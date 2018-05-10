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رقم الخبر: 219268 تاريخ النشر: أيار 10, 2018 الوقت: 11:45 الاقسام: سياسة  
إيران تشهد تظاهرات جماهيرية الجمعة تنديداً بنقض الإدارة الأميركية لعهودها
تلبية لدعوة مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي

إيران تشهد تظاهرات جماهيرية الجمعة تنديداً بنقض الإدارة الأميركية لعهودها

تلبية لدعوة مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي تشهد ايران يوم غد الجمعة تظاهرات جماهيرية مناهضة للاستكبار وتنديدا بنقض الادارة الاميركية لعهودها .

وأصدر المجلس بيانا اكد فيه ان التظاهرات تاتي للتنديد بخطوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الخروج من الاتفاق النووي من جانب واحد بهدف تصعيد الحرب النفسية والضغوط الاقتصادية على الشعب الايراني المقاوم والشجاع .

ودعا البيان ابناء الشعب الى المشاركة الفاعلة في التظاهرات المناهضة لاميركا والصهيونية وتجديد البيعة مع ولي امر المسلمين

ومن المقرر ان تنظم التظاهرات المناهضة لاميركا عقب صلاة الجمعة في كافة مدن البلاد .

 
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