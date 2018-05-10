قال أبو علم الوراثة في إيران البروفسور محمد حسن كريمي نجاد: إن وجود خبرات قيّمة والتقدم العلمي وكوادر من ذوي الخبرة قد وضع بلادنا في طليعة علم الوراثة في العالم.

واضاف البروفسور كريمي نجاد: اليوم المتخصصون في مجال الخدمات السريرية والتعليمية في علم الوراثة في إيران، نشطون جداً في هذا المجال ولهم دور فعال في الوقاية من العيوب الخلقية. وتابع: 'إذا نجحنا في تثقيف الناس حول الأمراض والثغرات في علم الوراثة وقدمنا الاستشارات لهم، فلن يكون لدينا معاق ومريض'.

وأوصي أبو علم الوراثة في إيران بأن تدفع العائلات مزيدًا من الاهتمام لصحة أطفالهم، خاصةً النساء الحوامل يجب أن يستفدن من الاختبارات الجينية المتاحة اليوم. وقال: 'إذا وجد أن الجنين يعاني من عيب وراثي قبل الولادة ، فيجب تنفيذ العلاجات والتدابير اللازمة لمنع ولادة طفل معاق'.

وأكد البروفيسور كريمي نجاد: 'نظرا للتقدم في علم الوراثة و وعي الأسر بهذه الفئة ، فقد انخفضت المشاكل الوراثية بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية'.

وقال: إنه من أجل منع الإعاقات ، بدأنا ببناء وتدشين مركز في كرمان ، من أجل إعلام الناس بالمرافق الموجودة في المركز ، ونأمل أن يتم الانتهاء من هذا المرفق قريباً بمساعدة المانحين.

وفي إشارة إلي النشاط الملحوظ في علم الوراثة في كرمان، أضاف: 'لقد حظي المسؤولون والخبراء في علم الوراثة والطب بقدر كبير من التأييد في إنشاء المركز ، وسنري بالتأكيد بعض التقدم الجيد في هذا الصدد.

يذكر أن الأستاذ محمد حسن كريمي نجاد ولد في عام 1928 في سيرجان ، ونشر أكثر من 110 مقالة في مجلات داخلية وخارجية ذات سمعة طيبة. وبالإضافة إلي كرسي وعضوية العديد من الجمعيات العلمية في إيران منذ عام 1969 ، فهو عضو رسمي في جمعيات علم الأمراض وعلم الوراثة الأوروبية والأمريكية والدولية وعضو فخري في العديد من الجمعيات الأخري.