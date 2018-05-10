أعلن "تحالف الأمل" المعارض في ماليزيا بقيادة مهاتير محمد، فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم الأربعاء.

وأضاف مهاتير محمد في تصريحات صحفية، أنهم تجاوزوا عتبة الغالبية في البرلمان والمتمثلة في 112 مقعدا من أصل 222، بحسب نتائج غير رسمية. وأوضح أنهم فازوا في الانتخابات العامة بحسب النتائج الحالية.

في السياق ذاته، قرر زعيم ائتلاف الجبهة الوطنية ورئيس الحكومة الحالي، نجيب عبد الرزاق، تأجيل مؤتمر صحفي إلى اليوم الخميس ، دون ذكر تفاصيل عن عدد المقاعد التي حصل عليها الائتلاف.

ويضم تحالف الجبهة الوطنية 14 حزبا سياسيا، وقد تربع على رأس السلطة على مدى أكثر من 6 عقود، أبرزها "أمنو" و"الجمعية الصينية الماليزية" و"حزب المؤتمر الهندي الماليزي"، وتوافقت هذه الثلاثة على ما يعرف بعقد اجتماعي لحكم الاتحاد الملاوي قبل الاستقلال عام 1957.

وينضم تحت لواء "تحالف الأمل" المعارض 4 أحزاب، هي "عدالة الشعب" بزعامة أنور إبراهيم، و"العمل الديمقراطي" (الذي يهيمن عليه الصينيون في المعارضة)، و"الأمانة الوطنية" الذي انشق عن الحزب الإسلامي، و"وحدة أبناء الأرض" الذي شكله مهاتير بعد انشقاقه عن حزب "أمنو"، الذي يقود تحالف الحكم.