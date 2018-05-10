أكد وزيرا الخارجية البريطاني بوريس جونسون، والفرنسي جان ايف لودريان، ضرورة تمتع ايران بمنافع الاتفاق النووي.

وفي اتصالين هاتفيين منفصلين اجرياه مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء الاربعاء، اكدا الوزيران جونسون ولودريان دعم بلادهما لاستمرار الاتفاق النووي وضرورة ان تتمتع ايران بمنافع الاتفاق.

من جانبه، اكد ظريف ضرورة تقديم ضمانات من قبل الاطراف الاخرى للاتفاق لحصول ايران على منافعها من الاتفاق النووي.

وتم في هذين الاتصالين الهاتفيين البحث بشأن اجراء لقاءات خبراء مكثفة وكذلك على مستوى الوزراء.