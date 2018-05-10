أعلن السفير البلغاري لدى طهران اريستو بولنداكوف، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي، عن بدء المفاوضات الصناعية بين ايران واوروبا خلال 10 ايام.

وقال بولنداکوف، في تصريح ادلى به الاربعاء لدى لقائه رئيس غرفة ايران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة، انه من المقرر ان تجري محادثات صناعية خلال زيارة يقوم بها وفد من لجنة الطاقة والبيئة في اوروبا الى ايران.

واضاف، ان محادثات ستجري حول طرق الاتصالات المباشرة بين الشركات الاوروبية الناشطة والجانب الايراني في مجالات صناعة المكائن والادوية والتقنية المعلوماتية والنسيج.