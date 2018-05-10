وفي برقية بعث بها الأربعاء إلي رئيس بري، اعتبر لاريجاني أن هذا النجاح الكبير سوف يعزز الأمن والإستقرار في لبنان، نظرا للظروف الحساسة الراهنة ويبعث اليأس في نفوس الكيان المحتل للقدس.

واعرب رئيس مجلس الشوري الاسلامي عن ثقته بأن دولة لبنان الصديقة والشقيقة تسير نحو مستقبل مشرق في ظل التلاحم والتضامن بين الشعب والحكومة و الجيش والمقاومة.