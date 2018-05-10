|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 219260
|تاريخ النشر: أيار 10, 2018
|الوقت: 09:07
|الاقسام: اقتصاد
|
لاريجاني يهنئ بري لنجاح الإنتخابات البرلمانية اللبنانية
هنّأ رئيس مجلس الشوري الإسلامي علي لاريجاني نظيره اللبناني نبيه بري بمناسبة نجاح الإنتخابات البرلمانية في لبنان.
وفي برقية بعث بها الأربعاء إلي رئيس بري، اعتبر لاريجاني أن هذا النجاح الكبير سوف يعزز الأمن والإستقرار في لبنان، نظرا للظروف الحساسة الراهنة ويبعث اليأس في نفوس الكيان المحتل للقدس.
واعرب رئيس مجلس الشوري الاسلامي عن ثقته بأن دولة لبنان الصديقة والشقيقة تسير نحو مستقبل مشرق في ظل التلاحم والتضامن بين الشعب والحكومة و الجيش والمقاومة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر