أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام حسن روحاني، علي ضرورة تحديد مصالح إيران بصورة صريحة في إطار الإتفاق النووي وضمانها.

وخلال إتصال هاتفي مساء الاربعاء للرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون' معه، اشار الرئيس روحاني الي ان أوروبا لديها فرصة محددة جدا للحفاظ علي الإتفاق النووي بوصفه وثيقة دولية تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الأمن التابعة للامم المتحدة.

و وصف روحاني قرار الرئيس الأميركي بشأن إعلان الإنسحاب من الإتفاق النووي 'سخيفا'؛ وقال 'ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الي جانب الإلتزام بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي، تابعت وستواصل متابعة جهودها لضمان مصالحها الوطنية ولكن للأسف لم يحقق الطرف الآخر أداء علي نحو مرض في سياق الوفاء بالتزاماته'.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال هذا الاتصال، انه خلافا لأوهام ترامب، لم يتم التخصيب في إيران من اجل الحصول علي أسلحة نووية، بل جاء هذا الجهد العلمي والتقني والذي سيتواصل، من منطلق الإعتزاز بالقدرات الوطنية وسدّ احتياجات الشعب الإيراني.

وفيما أشار الي أن وزراء الخارجية وفرق الخبراء في ايران والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي عليهم أن يدرسوا القضايا المعنية بالحفاظ علي الإتفاق النووي وأن يتوصلوا الي قرار واضح وشفاف خلال سلسلة من الإجتماعات المتتابعة، قال روحاني : يجب ضمان مصالح إيران المعنية بالمواضيع والقضايا العامة وذات الصلة بالإتفاق النووي كبيع النفط والعلاقات المصرفية والإستثمار والتأمين بصورة واضحة وصريحة.

وتابع بالقول، اذا تمكننا من التوصل الي قرار واضح حول الإتفاق النووي خلال فترة قصيرة ومحددة، سنستطيع أن نشهد في تلك الحال، تعاملا أوسع نطاق بين إيران وأوروبا.

وصرح رئيس الجمهورية، ان التشاور والتعاون بين إيران وفرنسا سيستمر في منحي الحفاظ علي المصالح المشتركة والأمن والإستقرار في المنطقة.

واعرب روحاني عن اسفه من ان اوروبا خسرت الأشهر الأربعة التي كان يمكن استخدامها للحفاظ علي الإتفاق النووي، عبر مساعيها لإرضاء الإدارة الأمريكية الجديدة علي البقاء في الإتفاق النووي.

من جانبه، عبر الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون' خلال هذا الحوار الهاتفي، عن أسفه حيال قرار ترامب القائم علي إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي؛ مصرحا ان الدول الأوروبية أعلنت من خلال موقف جماعي إحتجاجها علي هذا القرار.

واشار ماكرون الي أن قرار ترامب أدي الي جدل كبير في الولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة الحفاظ علي إطار الإتفاق النووي والتزام كافة الأطراف بجميع الالتزامات التي قطعتها؛ مضيفا أن أوروبا ستعمل بشكل متضافر علي استمرار الإتفاق النووي والحفاظ عليه.