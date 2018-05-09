أضفت الحرائق المتكررة بمعسكرات النازحين في ولايات دارفور غموضا مشوبا بالحذر والريبة وسط النازحين الذين يعانون الامرين أصلا من تدهور الاوضاع الامنية والانسانية بسبب هجمات المليشيات الحكومية، وسيطرة الحكومة واذرعها على انسياب المساعدات الانسانية.

وتمضي الحكومة بالتزامن مع هذه الحرائق قدما في الخطة المتفق عليها تحت الرعاية والتمويل القطري في مشروع العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم الاصلية التي لا يتوفر فيها الأمن حتى الآن وفقا لمشاهدات وشهود عيان وتقارير دولية عديدة.

متضررون ونازحون اتهموا الحكومة صراحة بالتورط في تلك الحرائق بهدف إفراغ المعسكرات في ظل صمت دولي مريب بدأ في تشجيع البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (اليوناميد) على الانسحاب من الإقليم بحجة تحسن الأوضاع الامنية، فيما لم يتم حصر نهائي للخسائر الكبيرة التي وقعت في المعسكرات من قبل أي جهة محايدة حتى الآن.

ويقول نازحون ان الحكومة تنظر بالأساس بريبة بل وبرغبة في الانتقام من المعسكرات وقاطنيها، اذ ترى فيهم مجرد عملاء (طابور خامس) يعملون لصالح الحركات المسلحة. لكن الدافع الاساسي لتلك الكراهية هو ان وجودهم وصوتهم وشهاداتهم تعد السبب الأساسي الذي أدى لاصدار مذكرات الاعتقال بحق الرئيس البشير.