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رقم الخبر: 219257 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 19:41 الاقسام: عربيات  
تونس تتسلم الإرهابي هيكل السعيداني من ألمانيا
"التيار الشعبي": تصريح المفتي لقناة صهيونية انحراف عن الوجدان التونسي

تونس تتسلم الإرهابي هيكل السعيداني من ألمانيا

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأنّ السلطات القضائيّة التونسيّة تسلّمت الاربعاء 9 ماي 2018، من السلطات القضائيّة الألمانية العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة، هيكل السعيداني.

وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الاربعاء بأنّ عمليّة التسليم تمّت بناء على بطاقة جلب دولية صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى جانب مطلب تسليم من قبل إدارة الشؤون الجزائيّة بوزارة العدل .

كما لفت إلى أنّ السعيداني مورّط في عدّة عمليات إرهابية وصادرة في حقّه عدد من مناشير تفتيش من قبل الوحدات الخاصّة بمكافحة الإرهاب.

من جهة اخرى رأى "حزب التيار الشعبي" في تونس أن زيارة حاخامات ومراسل من الكيان الإسرائيلي للبلاد "فضيحة للحكومة وخيانة لدماء الشهداء"، مؤكداً أن هذه الزيارة "تطور خطير في ظل المنعرج الحاسم الذي تعيشه القضية الفلسطينية"، في إشارة إلى احتمال نقل السفارة الأميركية إلى القدس في 14 أيار/ مايو الجاري. 

الحزب أضاف في بيان له أن "تصريح المفتي للقناة الصهيونية ومضمونه انحراف عن الوجدان العميق للشعب التونسي".

 

 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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