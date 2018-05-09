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رقم الخبر: 219255 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 19:33 الاقسام: عربيات  
المعارضة البحرينية في لندن تدعو السلطات البريطانية لاعتقال الملك

المعارضة البحرينية في لندن تدعو السلطات البريطانية لاعتقال الملك

دعا تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا في مؤتمر تحت عنوان "البحرين قبيلة متخمة ووطن منهوب"، السلطات البريطانية لاعتقال ملك البحرين فور وصوله إلى لندن بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.

وأكد التكتل ان استقبال ملكة بريطانيا لحمد بن عيسى "لا يخدم مصالح المملكة المتحدة"، موضحاً أن "مصلحة الشعب البريطاني الوقوف في وجه الدكتاتورية والدعوة إلى التحول الديمقراطي والتصدي للأسس السياسية والايديولوجية التي تقوم عليها السلطات البحرينية، وذلك سعيًا لهزيمة "التطرف والطائفية والإرهاب".

واعتبر نشطاء معارضون في لندن أن "احتضان الديكتاتور المتعطش للدماء يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مضيفاً أن الأوضاع في البحرين تحولت إلى الأسوأ في ظل حكمه.

وأشار التكتل إلى أنه "في الوقت الذي يتم فيه استقبال حمد في بريطانيا على السجادة الحمراء، فإن ٤٠٠٠ معتقل سياسي يعانون في زنازين التعذيب في البحرين"، مؤكداً أنه يجب إلقاء القبض عليه فور "وضع قدمه في مطار هيثرو في لندن، وذلك بسبب ضلوعه في انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب وعمليات قتل خارج القانون، وتدمير للتراث الديني للبلاد، والاعتقالات الجماعية، ونهب ثروة البلاد".

 

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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