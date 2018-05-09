قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إن القانون الانتخابي الجديد حقّق صحة التمثيل وأعطى القوى السياسية حجمها الحقيقي، معتبراً أن اقتراع المغتربين شكّل نقلة نوعية في الديمقراطية اللبنانية واحترام الناخبين أيمنا وُجدوا.

وأشار عون إلى أن الانتخابات فتحت مرحلة جديدة في البلاد بعد تصعيد الخطابات العصبية والطائفية، وأضاف "منذ بداية ولايتي الرئاسية تحقّق الاستقرار الأمني وتم دحر الإرهابيين وانتظام الشأن المالي في البلاد".

وأضاف:" تمكنا منذ بداية ولايتي الرئاسية من تحقيق الكثير مما تصبون إليه، وما التزمت به في خطاب القسم، فكان الاستقرار الأمني الأرضية الصلبة لرفع مستوى الانجازات في شتى الميادين والمجالات الحيوية، وتم دحر الخطر الأكبر على مجتمعنا المتمثل بالإرهابيين بجهود وتضحيات الجيش والمؤسسات الأمنية".

وشدّد عون على أن استثمار الثروات النفطية يفتح الباب أمام لبنان ليكون من الدول النفطية، كما طالب بحل سريع لقضية اللاجئين لما لها من تداعيات على مختلف نواحي الحياة في لبنان، وتابع "الأثمان التي ندفعها جرّاء مسارعتنا إلى المساعدة في الوجه الإنساني باتت أكبر من طاقة لبنان على الاحتمال، ما يدفعنا إلى رفع الصوت عالياً لإيجاد حل سريع يؤمن عودة النازحين السوريين تدريجاً إلى المناطق السورية الآمنة".