* إعتقال 20 فلسطينيا بينهم امرأة.. و إستهداف الصيادين والمزارعين في غزة

أقدم كيان العدو الصهيوني على طرد ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" وأمهله 14 يوما لمغادرة الأراضي المحتلة بتهمة دعمه لمقاطعة "إسرائيل".

وقالت هيومن رايتس ووتش التي مقرها نيويورك، إن هذا القرار يثبت سعي "إسرائيل" لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان وإنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء.

ويحمل عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في "إسرائيل" وفلسطين الجنسية الأمريكية.

وكانت السلطات الصهيونية قد حرمت في العام الماضي شاكر من الحصول على تصريح عمل في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة. ومنحته فيما بعد تأشيرة عمل لمدة عام.

وقال وزير الداخلية الصهيوني أرييه درعي، الثلاثاء، إنه اتخذ هذا الإجراء بناء على توصية جلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية الذي قالت وزارته إنها جمعت بيانات أشارت إلى أن شاكر يدعم منذ سنوات مقاطعة "إسرائيل".

وقال بيان درعي "لا يمكن تصور حصول أحد نشطاء المقاطعة على إذن بالبقاء في" إسرائيل" ليتمكن من العمل بكل وسيلة ممكنة ضد الدولة. سأستخدم كل السبل لطرد مثل هؤلاء الأشخاص من البلد".

لكن شاكر قال لرويترز: "لم أدع قط لأي شكل من أشكال المقاطعة لـ" إسرائيل" خلال وجودي في هيومن رايتس ووتش، وقد أقرت بذلك وزارة الداخلية في رسالتها لي... والتي أبلغتني فيها بقرارها رفض أي تمديد لتأشيرة العمل الخاصة بي".

وقالت هيومن رايتس وواتش إنها تدعم شاكر.

من جانب آخر يستمرّ الفلسطينيون في إطلاق الطائرات الورقية الحارقة على المستوطنات الحدودية مع قطاع غزة ردًا على ممارسات الاحتلال.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام العدو عن اندلاع حرائق بالاراضي الزراعية للمستوطنين الصهاينة في مناطق مختلفة من مستوطنات "غلاف غزة" بسبب طائرة ورقية أطلقت من شرق القطاع، محدثة أضرارا مادية كبيرة في حقول القمح.

وأتت النيران على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية، حيث قدرت الخسائر بملايين الدولارات، حسب ما اعلنت وسائل اعلام العدو التي أفادت أن طائرةً ورقية مذيلة بفتيل مشتعل أُطلقت من شرق مدينة غزة وسقطت في أحراشٍ لمزارعين صهاينة وتسببت بحريقٍ كبير.

وفي السياق، اندلع حريقان كبيران في حقول القمح شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع إثر سقوط طائرتين ورقيتين حارقتين، إحداهما تحمل العلم الجزائري.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن 17 طائرة ورقية حارقة أُطلقت أمس الاول من قطاع غزة تجاه المستوطنات.

ووزّعت الطائرات الورقية كالتالي: مستوطنة "نير عام" 5 طائرات ورقية، ومستوطنتي "مفلاسيم-كفار عزة" 4، ومستوطنة "ناحال عوز" 3، وحاجز "إيرز" طائرة واحدة، ومستوطنة "نير عوز" 4 طائرات ورقية.

ويقوم شبان فلسطينيون بشكل شبه يومي منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة الكبرى بإطلاق طائرات ورقية مثبت فيها عبوات حارقة، باتجاه المستوطنات الحارقة شرق القطاع.

وقد كبّدت تلك الطائرات التي يتم صنعها بأدوات بسيطة الاحتلال خسائر باهظة.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع للتشويش على قناصة الاحتلال الذين يقمعون المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من آذار/مارس الماضي.

إلى ذلك شنت قوات العدو الصهيوني، صباح الأربعاء، حملة اعتقالات طالت أكثر من 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.

وافادت وكالة "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر محلية قولها: إن قوات العدو اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس بينهم أسرى محررون.

كما اعتقلت القوات الصهيونية 7 مواطنين عقب اقتحامها قرية العيساوية شرق مدينة القدس.

فيما اعتقل جنود العدو شابا من منزله في مخيم عايدة ببيت لحم، وشابين ووالدتهم من منزلهم في مدينة قلقيلية.

و اعتقلت قوات العدو شابين من منزليهما في شمال غرب سلفيت.

و نفذت القوات الصهيونية عملية دهم لمنازل 6 أسرى محررين في مناطق متفرقة من الخليل، فيما سجلت اقتحامات في قرية خربثا المصباح برام الله، ومداهمات لعشرات المنازل في عزون وجيوس بقلقيلية.

هذا واستهدفت زوارق العدو الصهيوني، صباح الأربعاء، زوارق الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما توغلت جرافات العدو في أراضي المواطنين شرق خزاعة.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" قالت مصادر محلية: "إن الزوارق الحربية أطلقت وابلاً من الرصاص صوب عدة زوارق صيد في بحر رفح، بالتزامن مع فتح مضخات المياه صوب القوارب دون الإعلان عن وقوع إصابات.

واضطر الصيادون إلى مغادرة البحر بعد استهداف الزوارق الصهيونية لهم.

وفي سياق آخر توغلت جرافات العدو الصهيوني لمسافة محدودة في الأراضي الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن 4 جرافات صهيونية وكباش توغلت في أراضي المواطنين من بوابة أبو ريدة شرق خزاعة باتجاه الشمال.

ويتعمد العدو الصهيوني مضايقة الصيادين الفلسطينيين في مصدر رزقهم من خلال إطلاق النار عليهم في عرض بحر غزة بشكل يومي كما يستهدف المزارعين في أراضيهم بالتوغل وأعمال التجريف فيها.