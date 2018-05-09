بغداد / نافع الكعبي: تنطلق، صباح الخميس، عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي لقوى الامن والسجناء والمرضى الراقدين في المستشفيات وانتخابات الخارج في 21 دولة للادلاء باصواتهم لمرشحيهم في الانتخابات البرلمانية لعام 2018 المقررة السبت المقبل.

وكانت المفوضية المستقلة العليا للإنتخابات،أعلنت الاربعاء، أن العراقيين المقيمين في نيوزلندا واستراليا سيكونون اول المواطنين الذين سيدلون باصواتهم في اقتراع الخارج المقرر غدا (الخميس).

وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي في مؤتمر صحفي عقده، الاربعاء، إن "التصويت الخاص للعسكريين وتصويت المواطنين العراقيين المقيمين في خارج العراق سيبدأ اليوم الخميس".

وأكد التميمي أن المفوضية عملت على تهيئة "جميع الظروف للمراقبين الدوليين ولهم الحرية بالتنقل ونقل المعلومات"، مشيرا الى "فتح مكاتب انتخابية في 13 دولة و6 مراكز اقتراع في 6 دول أخرى بحسب الكثافة السكانية للعراقيين المقيمين فيها"، معلناً ان الصمت الانتخابي يبدأ الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل، وأكد ان عدد المستلمين للبطاقات الانتخابية بلغ اكثر من 76%، أي اكثر من 10 ملايين بطاقة.

* إحباط مخطط داعش لإستهداف الانتخابات

ورفعت ألوية الحشد الشعبي خلال الايام الماضية تحضيراتها الاستباقية لتأمين الشريط الحدودي وإغلاق الثُغرات لمنع حدوث أي خرق امني في مناطق الانبار والنواحي الحدودية تزامنا مع قرب الانتخابات النيابية التي تنطلق السبت المقبل.

وذكر بيان لاعلام الحشد، ان "قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية نجحت بعمليات نوعية على الحدود المشتركة مع سوريا خلال عملياتها في تشرين الثاني 2017، من القضاء على داعش في مناطق القائم ورواة وعكاشات وتأمين محيطها، فيما واصلت قطعات الحشد عمليات التمشيط وجرى فيها تدمير مواقع ومضافات عناصر داعش، الامر الذي عزز من الاستقرار الامني ومكَن العوائل من العودة لمناطقهم والاستعداد للمشاركة في القرار الانتخابي عبر صناديق الاقتراع".

* غلق المنافذ الحدودية والمطارات

وفي الأثناء، أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بصدور أمر بإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات خلال إجراء الانتخابات.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة أصدرت أمراً بإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات خلال الانتخابات".

واعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي عن تأمين الف و/802/ مركز انتخابي في بغداد و/100/ مركز خاص للنازحين والسجناء وبدء اجراءات أمنية استباقية ليوم الانتخابات السبت.

وقال الربيعي في مؤتمر صحفي الاربعاء” تم اعداد خطة امنية محكمة خاصة بالانتخابات لضمان سلامة المواطنين في بغداد، مشيراً الى منع حركة الدرجات النارية في العاصمة اعتبارا من الاربعاء الموافق التاسع من الشهر الحالي”.

وأضاف الربيعي” كما تم منع دخول عجلات الحمل والحركة في بغداد اعتباراً من مساء الاربعاء الى نهاية الانتخابات”، منوهاً الى” تم تحديد 13 مركزاً انتخابياً للاعلاميين في جانبي الرصافة والكرخ”.ومن جهته كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، عن وجود خطة خاصة في حال تم فرض حظر التجوال يوم الانتخابات.

* السجن لاي مواطن يجلب بطاقة انتخابية غير بطاقته

في غضون ذلك، اكدت مفوضية الانتخابات، أمس الاربعاء، ان اي مواطن يجلب بطاقة انتخابية ليست له سيسجن لمدة 15 عاما، فيما اشارت الى ان المحكومين اقل من خمس سنوات سيمكنهم من التصويت اليوم الخميس.

وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، صباح السبت (14 نيسان الماضي)، والتي يتنافس فيها آلاف المرشحين، للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 328.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب لدورته الرابعة في الثاني عشر من شهر ايار الحالي.

ويتنافس في الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.

* قطع الطرق بين محافظات إقليم كردستان

من جانبه، أعلن وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري، الأربعاء، أنه سيتم قطع الطرق بين محافظات الإقليم خلال إجراء الانتخابات النيابية يوم السبت المقبل، فيما أكد أن عناصر قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية لهم كامل الحرية في التصويت لصالح أية قائمة سياسية.

وكانت ثلاثة أحزاب سياسية كردية اتهمت، الثلاثاء، السلطات في إقليم كردستان بممارسة "الضغط" على القوات الأمنية والبيشمركة من أجل التصويت لصالح الاحزاب الحاكمة في الاقليم، فيما شددت على ضرورة عدم الخوف والعمل من أجل "تغيير السلطة".

من جانبه، اتهم حزب تركمان إيلي، الأربعاء، بعض موظفي مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك بـ"عرقلة" تسليم البطاقات الانتخابية في بعض المناطق بالمحافظة، معتبراً أن المكتب "يتعمد عدم إنجاح الانتخابات تخوفاً من حصول المكون التركماني على استحقاقه الحقيقي".

* الصدر يحذر من تزوير الانتخابات

من جهته، دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، مواطنيه الى السير بكثافة نحو صناديق الاقتراع، فقد حذر من أسماهم بمزوري الانتخابات من زلزلة الارض تحت اقدامهم.

وحذر الصدر الذي يخوض الانتخابات عبر تحالف "سائرون" الانتخابي من تزوير ‏نتائج الاقتراع او التلاعب بها .. وقال في كلمة متلفزة مخاطبًا العراقيين "هي فرصتكم التي من خلالها ‏تدلون باصواتكم عبر اجهزة حديثة، لكننا نحذّر الجميع من ان يتلاعبوا بها او يلجأوا الى ‏التزوير، وحينها سوف نزلزل الارض تحت اقدام الفاسدين والمزورين".‏

واضاف "نحن سائرون لعراق آمن من الاحتلال والارهاب ‏والميليشيات والفاسدين، وعازمون على التغيير والاصلاح وقلع الفاسدين ‏فالمجرب لا يجرب وانما قلعه". وشدد بالقول: "نحن عازمون على بناء دولة قوية تعطي للجميع حقوقهم وتريد منهم ‏واجباتهم فسيروا لان وطنكم يستنهضكم .. ‏سيروا ونحن من خلفكم سائرون نحو كتلة عابرة للمحاصصة.. سيروا بزحف مليوني ‏يرهب الفساد والفاسدين".‏

وتحالف "سائرون" الانتخابي المدعوم من قبل الصدر يضم التيار الصدري وفصائل من التيار المدني، بينها الحزب الشيوعي العراقي.

* العبادي: استعدنا كركوك وأسقطنا التقسيم

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الوزراء زعيم تحالف “النصر” حيدر العبادي: ان القوات الأمنية الاتحادية انتزعت محافظة كركوك الغنية بالنفط، وباقي المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد من قبضة السلطات في إقليم كردستان.

وقال العبادي في كلمة له خلال الترويج لقائمته في محافظة واسط، إن “العراق واجه تحدي التقسيم، وقد كتب العديد من وسائل الاعلام العالمية ان العراق انتهى وتقسم واصبح كانتونات بسيطرة تنظيم داعش على جزء منه”.

وأضاف ان التنظيم المتشدد “نجح بعزل إقليم كردستان عن العراق، واوقف الطريق البري اليه”، مردفا بالقول إنهم “قالوا ان هذا تقسيم واقعي وقد حصل على الأرض بعزل كردستان”.

وزاد العبادي بالقول انه “قضينا على تنظيم داعش وبعدها أراد البعض تقسيم البلد بإجراء الاستفتاء”، مشيرا الى انه “قضينا على مشروع التقسيم، وارجعنا كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها الى العراق وهذه الأراضي ليس لقومية، او مكون معين بل لجميع العراقيين”، حسب زعمه.

* معصوم يأسف لقرار ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران

من جانب آخر، أعرب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن أسفه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بالانسحاب من اتفاقية جنيف حول البرنامج النووي الإيراني الموقعة نهاية عام 2015 بين إيران ومجموعة {1+5}، مثمنا" إصرار الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاقية على مواصلة الالتزام التام بها، كما حث الولايات المتحدة على عدم المساس بالاتفاقية وتجنب عرقلة تنفيذها بالكامل من قبل الأطراف الأخرى الموقعة عليها".

ودعا معصوم في بيان رئاسي الاربعاء، الولايات المتحدة، إلى "إعادة النظر بقرارها"، معتبرا إن " الاتفاقية مثلت انجازا كبيرا لتعزيز فرص إحلال السلام والتقدم لجميع دول المنطقة والأسرة الدولية عبر تفعيل الدبلوماسية الرشيدة لإنهاء التوترات الخطيرة وتفادي الكوارث المحدقة بالاعتماد على الحكمة والحوار الإنساني والتفاهم البناء القائم على أسس ومبادئ الأمم المتحدة".

* العمليات الامنية في مدن العراق

ميدانياً، افاد مصدر امني في محافظة كركوك، الاربعاء، بأن خمسة جنود تعرضوا الى كمين مسلح جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة مسلحة ارهابية اطلقت، فجر اليوم، قذيفة على سيارة تنقل خمسة منتسبين في الجيش من اهالي قضاء الحويجة تعرضوا الى كمين عند نزولهم في الرياض (٤٥ كم جنوب غربي كركوك)، ما ادى الى اصابتهم بجروح متفاوتة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الجنود كانوا خارج العمل الرسمي ويتمتعون بالاجازة الاعتيادية عندما تعرضت سيارتهم لاطلاق القذيفة"، مشيرا الى ان "قوة امنية اخلت المصابين الى مستشفى كركوك لتلقي العلاج".

وفي الأثناء، افاد مصدر امني في محافظة كركوك، بأن ثلاثة من منتسبي شركة الحفر النفطية اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة، استهدفت عجلة تابعة لشركة الحفر النفطية العراقية في حقل خباز النفطي في قرية قرة تبة جنوب غربي كركوك، ما اسفر عن اصابة ثلاثة من المنتسبين".

الى ذلك، افاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن النائبة في البرلمان زيتون الدليمي نجت من تفجير انتحاري اعقبه هجوم مسلح استهدف موكبها جنوبي بغداد، ما ادى الى اصابة نجلها بجروح.

وقال المصدر في حديث صحافي: ان انتحاريا فجر نفسه على بعد اكثر من 100 متر عن موكب النائبة زيتون الدليمي والمرشحة ضمن ائتلاف الوطنية خلال توجهها لحضور تجمع اقامه مؤيدوها في منطقة هور رجب التابعة لمنطقة الدورة جنوبي بغداد، اعقبه اطلاق نار عشوائي على الموكب، ما ادى الى اصابة نجلها والحاق اضرار مادية بسيارات الموكب"، مبينا ان "النائبة الدليمي لم تصب بأي اذى".

وعلى صعيد متصل، نفى المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء في العراق، عبد الستار بيرقدار، وجود خلفية إرهابية وراء مقتل مرشح ائتلاف الوطنية في الموصل، فاروق زرزور.

وقال بيرقدار في بيان إن: “التحقيقات الأولية للجريمة التي أودت بحياة المرشح والعضو في التجمع المدني (جزء من ائتلاف الوطنية)، كشفت عن عدم صلتها بالجرائم الإرهابية”.

وأضاف أن: “الجريمة حصلت نتيجة خلافات عائلية”، وأن “نجل الضحية اعترف بقتله والده لأسباب تتعلق بخلافات عائلية”.

من جهته، قال الناطق باسم الداخلية العراقية سعد معن، إن” قوات الشرطة في نينوى، وبعد أن شكلت فريق عمل يضم عددا من المحققين الأكفاء من نخبة ضباط شرطة نينوى، لمعرفة ملابسات حادث قتل المرشح والأستاذ في جامعة تكريت، فاروق زرزور، تبين أن الحادث جنائي، وقد حصل بسبب مشاكل وخلاف عائلي”.

وقال مسؤولون إنه تم اعتقال نجل الضحية، البالغ من العمر 16 عاما، والذي اعترف بذنبه، حيث كان تحت تأثير الكحول، والتحقيقات جارية.

وفي نينوى، اعلن مركز الإعلام الأمني، عن إلقاء القبض على متهم مطلوب بقضايا "إرهابية" وضبط 86 عبوة ناسفة في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان صحفي : إن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى ألقت القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في قرية البو سيف"، مشيرا الى أنها "عثرت على كدس يحتوي على 20 عبوة ناسفة ومقذوفات حربية خلال تفتيش وتطهير القرى الشمالية المحيطة بقضاء تلعفر وناحية العياضية، حيث جرى معالجتها ميدانيا".

واضاف رسول، "كما عثرت على 53 عبوة ناسفة محلية الصنع تعمل بالضغط و7 مساطر تفجير وسبحتي تفجير خلال تفتيش قرية المزرعة التابعة إلى قضاء تلعفر"، موضحا أن "قوات القيادة ذاتها عثرت على 13 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش في مشروع الماء ضمن قرية الابزخ حيث تمت معالجتها، وعثرت أيضا ووفق معلومات استخباراية على كدس مخبأ تحت الأرض يحتوي على 86 علبة عتاد رشاشة احادية".

وفي ديالى، أعلنت قيادة شرطة ديالى، عن اعتقال 24 مطلوباً على قضايا "ارهابية" وجنائية في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقالت القيادة في بيان: ان دوريات ومفارز من اقسام شرطة بعقوبة والخالص وبهرز والسلام ومكافحة الاجرام وفوج طوارئ ديالى الخامس وسيطرة السلام التابعة لفوج طوارئ ديالى الاول في شرطة ديالى اعتقلت 24 مطلوباً على قضايا ارهابية وجنائية مختلفة".

* بغداد تنفي تحديد المكان المحتمل لاختباء البغدادي

في غضون ذلك، نفى مدير الاستخبارات في وزارة الداخلية، ما اوردته قناة "Fox News" الأمريكية بشأن تحديد المكان المحتمل لاختباء زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي.

وقال مدير الاستخبارات في بيان مقتضب: ننفي الانباء التي اوردتها الفوكس نيوز بشأن اختباء البغدادي".

وكانت قناة "Fox News" الأمريكية نقلت عن مدير الاستخبارات، الثلاثاء، كشفه عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي، مؤكداً ان "احدث المعلومات التي تتوفر لدينا تشير إلى أن البغدادي موجود في بلدة حجين الواقعة بسوريا على بعد 18 ميلا عن الحدود (السورية العراقية) داخل محافظة دير الزور.