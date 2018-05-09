* عشرات المدرعات والعربات العسكرية التركية تصل ضواحي حلب * إرهابيو" فيلق الرحمن" ينهبون آثارًا ومخطوطات يهودية في حي جوبر

قالت وكالة "سانا" السورية للأنباء إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين إسرائيليين، وتم تدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق، في حين قال قائد عسكري سوري لوكالة "رويترز" إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً للجيش السوري في الكسوة ولم تسفر عن إصابات.

وأفادت مصادر أهلية بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة المعامل في بلدة الكسوة جنوب دمشق بنحو 30 كم.

وقالت مصادر محلية في القنيطرة إن 3 صواريخ إسرائيلية انطلقت عند الساعة 42/9 دقيقة (بتوقيت القدس المحتلة) من الجولان المحتل باتجاه الشرق إلى الداخل السوري، فيما حلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي بكثافة في أجواء الجولان.

فيما تحدثت مصادر محلية في ريف القنيطرة عن تحليق مكثّف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي فوق الجولان المحتل، ورجحت أن تكون تلك الطائرات هي التي أطلقت الصواريخ باتجاه منطقة الكسوة.

في هذه الأثناء رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الأنباء حول قيامه بعدوان في الأراضي السورية، وكان جيش الإحتلال أعلن قبل ذلك فتح الملاجئ في الجولان السوري المحتل عقب إعلان الرئيس الأميركي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، فيما أعلنت مستشفيات في صفد وطبريا والعفولة فتح الملاجئ.

وأعلن جيش الاحتلال قبل ذلك استدعاء جنود الاحتياط في الدفاعات الجوية والجبهة الداخلية ووحدة الاستخبارات، كما نشر منظومة القبة الحديدية في منطقة الشمال فضلاً عن منطومات دفاعية أخرى.

وكانت سوريا قد تعرضت منذ بداية العام الجاري لسلسلة هجمات، يعتقد أنها نفذت من قبل الكيان الصهيوني، ولم تتبن تل أبيب إلا واحدا من تلك الاعتداءات.

من جانب آخر أكدت قيادة شرطة دمشق أن مدنيين لقيا مصرعهما وأصيب 14 آخرون جراء تعرض منطقتي المرجة والمزرعة للقصف بقذائف من قبل المسلحين المنتشرين في منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة.

وأعلن مصدر في قيادة الشرطة عن سقوط قذيفتي هاون على برج دمشق التجاري في المرجة، القريب من حي البحصة، وساحة الميسان في المزرعة.

من جانبها، أفادت مراسلة RT بأن قذيفتين آخريين سقطتا أيضا على منطقتي الزاهرة ودف الشوك القريبتين من مخيم اليرموك المجاور للحجر الأسود، دون ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى لحد الآن.

وأشارت المراسلة إلى أن شظايا القذيفتين شبيهة بالقذائف وهيكل الصواريخ المصنعة من قبل المسلحين بمواد عالية الانفجار ووزن أكبر من قذائف الهاون العادية.

إلى ذلك نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر وصول رتل عسكري تركي كبير إلى منطقة الراشدين غربي مدينة حلب، تمهيدا لإنشاء نقطة مراقبة جديدة هناك.

وتؤكد الصور والفيديوهات أن الرتل يضم نحو 60 عربة ومدرعة، وذلك بعد يومين فقط من قيام وفد عسكري تركي بزيارة استطلاعية إلى المنطقة.

وجاءت هذه الزيارة بعد شهر من إقامة أنقرة أول نقطة مراقبة لها في محافظة حماة بمنطقة مورك، ضمن إطار اتفاق خفض التوتر في سوريا، الذي تم التوصل إليه في مفاوضات أستانا تحت رعاية تركيا وروسيا وإيران.

من جهة اخرى كشفت خلافات في الشمال بين الإرهابيين الخارجين من الغوطة الشرقية عن قيام إرهابيي "فيلق الرحمن" بسرقة آثار ومخطوطات من كنيس يهودي أخرجتها معها إلى الشمال.

وقد أشارت مصادر إعلامية تابعة للمسلحين ان الشمال السوري يشهد توتراً بدأت جذوره من شرق العاصمة دمشق وانتقلت إلى الشمال، بين كل من القيادة العامة لـ"الفيلق" وقيادة "حي جوبر" الدمشقي بشكل خاص من جانب، وما يسمى "المجلس المحلي" لحي جوبر من جانب آخر، إثر خلافات على مخطوطات قديمة وآثار كانت في عهدة قيادة "الفيلق" في جوبر.

ومنذ قرابة الشهر انتهى تنفيذ اتفاق تسوية خرج بموجبه آلاف المسلحين والإرهابيين من "فيلق الرحمن" و"جبهة النصرة" الإرهابية وعائلاتهم من الجيب الجنوبي لغوطة دمشق الشرقية في زملكا وعربين وجوبر وعين ترما إلى إدلب وريف حلب قبل الإعلان عن اتفاق آخر خرج بموجبه مسلحو "جيش الإسلام" من دوما أيضاً.

وبحسب المصادر، فإن "المجلس المحلي" قبل عملية خروج المسلحين وعائلاتهم الرافضين للتسوية، استأمن "الفيلق" على آثار ومخطوطات يهودية، كانت موجودة في الكنيس اليهودي ضمن حي جوبر الدمشقي، وعند تنفيذ عملية الخروج في أواخر آذار/مارس ومطلع نيسان/ابريل الفائتين، عمد "الفيلق" لنقل الآثار والمخطوطات معه إلى وجهته في الشمال السوري، وعند مطالبة المجلس بعد الوصول إلى الشمال السوري، لقيادة الفيلق بتسليمها أنكر الأخير وجودها لديه، الأمر الذي خلق توتراً كبيراً بين الطرفين.

وجرت لقاءات متتالية، بهدف التوصل إلى حل، في حين أصر "الفيلق" على إنكاره لوجود الآثار والمخطوطات لديه، ما دفع "المجلس المحلي" وبعض المسلحين المنحدرين من حي جوبر، والمنضوين تحت قيادة "الفيلق"، إلى اتهام الأخير متمثلاً بقائده عبد الناصر شمير، بـ"سرقة المخطوطات والآثار التي كانت موجود في الكنيس اليهودي"، ما صعَّد التوتر بين الطرفين بشكل أكبر، وأكدت المصادر أن الآثار الموجودة ثمينة جداً.

يذكر ان حي جوبر كان يضم أقدم كنيس يهودي تاريخي ومقام النبي "إلياهو"، قبل أن تتعرض هذه المعالم للتدمير والنهب، بعد سيطرة تنظيمات إرهابية على الحي خلال الأحداث التي شهدتها البلاد.

* قاعدة حميميم تنظم عرضا عسكريا بمناسبة يوم النصر بمشاركة وحدات سورية

هذا ونظمت القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم بسوريا، عرضا عسكريا مهيبا أمس الأربعاء في الذكرى الـ 73 للنصر في الحرب العالمية الثانية، شاركت فيه قوات روسية وسورية وفقا لبيان وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيانها: تم في التاسع من مايو 2018 تنظيم عرض عسكري في القاعدة الجوية في حميميم مكرس للذكرى الـ 73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

وشاركت في العرض ثلة من جنود وضباط قوة المهام الإدارية، والقوات المضادة للطائرات وفوج الصواريخ والقوات الخاصة الطبية وطيارين من فوج الطيران المختلط، ووحدة من الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، ومجموعة من القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية.

وجرى العرض العسكري بإمرة الجنرال ميجور أندريه روزينزكي، وتحت رعاية قائد القوات المسلحة للقوات الروسية في سوريا الجنرال ألكسندر جورافليف.