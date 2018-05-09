  • الأربعاء ٢٣ شعبان ١٤٣٩
  • الأربعاء , مايو 09, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219248 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 18:49 الاقسام: محليات  
الكويت: وجود الإتفاق النووي الإيراني أفضل من عدمه
فيما السعودية والامارات والبحرين تؤيد قرار ترامب بالإنسحاب منه

الكويت: وجود الإتفاق النووي الإيراني أفضل من عدمه

شدد خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، مساء الثلاثاء، على أهمية الاتفاق النووي المبرم بين إيران والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن وجوده أفضل من عدم وجوده.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الجار الله، عقب مشاركته في حفل السفارة الإيطالية في عيدها الوطني بالعاصمة الكويت، تطرق خلاله لقرار انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق.
وأوضح الجار الله أن "الكويت منذ البداية رحبت بالاتفاق؛ لأنه يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة"، مضيفاً: إن "وجود هذا الاتفاق أفضل من ألَّا يكون هناك اتفاق".
ويأتي تصريح الجار الله بعد تأييد كل من السعودية والإمارات والبحرين لقرار ترامب تبعا للكيان الصهيوني.
ونقلت وسائل إعلام سعودية بياناً رسمياً مقتضباً، جاء فيه أن "السعودية تؤيد وترحب بالخطوات التي أعلنها الرئيس ترامب حيال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران"، وهو ما فعلته أيضاً حكومتا المنامة وأبوظبي والكيان الصهيوني.
كما أيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، موقف واشنطن بالانسحاب الإتفاق النووي قائلا إن هناك حاجة لمراجعة اتفاق خطة العمل المشتركة التي أبرمتها قوى دولية مع إيران لمراقبة أدائها النووي".
وقال أبو الغيط في افتتاح أعمال المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس،  وأضاف: إن "الاتفاق الذي أبرم في 2015 كان يتناول بشكل حصري الشق النووي في الأداء الإيراني، ولطالما قلنا إن هذا العنصر على أهميته ليس العنصر الوحيد الذي يجب متابعته مع إيران".
وزعم أبو الغيط أن "إيران تنفذ سياسات في المنطقة تفضي إلى عدم الاستقرار... وهي حتى بدون البعد النووي تتبع سياسات نعترض عليها، لأنها تستند إلى الإمساك بأوراق عربية في مواجهتها مع الغرب".
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3723 sec