شدد خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، مساء الثلاثاء، على أهمية الاتفاق النووي المبرم بين إيران والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن وجوده أفضل من عدم وجوده.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الجار الله، عقب مشاركته في حفل السفارة الإيطالية في عيدها الوطني بالعاصمة الكويت، تطرق خلاله لقرار انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق.

وأوضح الجار الله أن "الكويت منذ البداية رحبت بالاتفاق؛ لأنه يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة"، مضيفاً: إن "وجود هذا الاتفاق أفضل من ألَّا يكون هناك اتفاق".

ويأتي تصريح الجار الله بعد تأييد كل من السعودية والإمارات والبحرين لقرار ترامب تبعا للكيان الصهيوني.

ونقلت وسائل إعلام سعودية بياناً رسمياً مقتضباً، جاء فيه أن "السعودية تؤيد وترحب بالخطوات التي أعلنها الرئيس ترامب حيال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران"، وهو ما فعلته أيضاً حكومتا المنامة وأبوظبي والكيان الصهيوني.

كما أيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، موقف واشنطن بالانسحاب الإتفاق النووي قائلا إن هناك حاجة لمراجعة اتفاق خطة العمل المشتركة التي أبرمتها قوى دولية مع إيران لمراقبة أدائها النووي".

وقال أبو الغيط في افتتاح أعمال المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس، وأضاف: إن "الاتفاق الذي أبرم في 2015 كان يتناول بشكل حصري الشق النووي في الأداء الإيراني، ولطالما قلنا إن هذا العنصر على أهميته ليس العنصر الوحيد الذي يجب متابعته مع إيران".

وزعم أبو الغيط أن "إيران تنفذ سياسات في المنطقة تفضي إلى عدم الاستقرار... وهي حتى بدون البعد النووي تتبع سياسات نعترض عليها، لأنها تستند إلى الإمساك بأوراق عربية في مواجهتها مع الغرب".