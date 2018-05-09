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رقم الخبر: 219246 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 18:42 الاقسام: محليات  
لاريجاني: خطوات ترامب جعلت عدم الوثوق بتعهدات امريكا في الذروة

لاريجاني: خطوات ترامب جعلت عدم الوثوق بتعهدات امريكا في الذروة

* ترامب المغرور يمارس الابتزاز من بعض البلدان في المنطقة بتصرفاته الشريرة
ندد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بقرار ترامب القاضي بالإنسحاب من الاتفاق النووي معتبرا ان خطواته جعلت عدم الوثوق بتعهدات اميركا في الذروة.
وقال لاريجاني، في كلمته لدى بدء اجتماع المجلس يوم الاربعاء، انه الجميع شاهد الكلمة السخيفة والجوفاء للرئيس الامريكي في الليلة الماضية وان هذا الشخص قام بحركات استعراضية منذ العام الماضي، وأعلن يوما في الامم المتحدة انه سيفني الشعب الكوري الشمالي واستهزأ مرات عديدة برئيسه ومن ثم ينسى ما قاله ويصفه بالشخص المحترم وانه سيتفاوض معه.  
واوضح لاريجاني، ان ترامب المغرور يمارس الابتزاز من بعض البلدان في المنطقة ذات قصر النظر السياسي بتصرفاته الشريرة.
وتساءل عما اذا كانت هذه الممارسات تدعو للمفاخر في اداء دور قطاع الطرق والتبعية لعدد من المسؤولين الاذلاء في المنطقة كالكيان الصهيوني وتركيز اهتمامه على تدمير قرارات الرئيس الامريكي السابق ووصفها بالخاطئة. 
ولفت الى ان خطوات الرئيس الامريكي ومنها الانسحاب من الاتفاق النووي رفع عدم الثقة بتعهدات هذا البلد الى الذروة وفي المقابل دلل الشعب الايراني على انه يعتمد النهج السياسي بالدرجة الاولى في ايجاد حلول للنزاعات.
واشار الى ان الشعب الايراني دخل في المفاوضات بعد طلب اميركا وتعهد رئيسها القائم على صون حقوق ايران في نشاطات التخصيب ومن ثم التوصل الى اتفاق مع مجموعة الستة حاز على تأييد الامم المتحدة في اعقاب مفاوضات طويلة جداً. 
ونوّه الى ان الرئيس الامريكي يزعم انه قلق حيال قدرات ايران المستقبلية ويصرح بوقاحة انها تتجه صوب نيل الاسلحة النووية وتزعزع الامن العالمي، موضحا ان شخصا يطلق هذه التصريحات فيما يمتلك ترسانة نووية ضخمة ويواصل تحديثها باستمرار وقد استخدمها في الحروب السابقة، متساءلا عما اذا كان الامن الدولي يتعرض للمخاطر من تصرفاته او بسبب تصوراته الواهمة إزاء ايران؟
وشدد ان هذه التصرفات تأتي في الوقت الذي اصدر قائد الثورة آية الله السيد علي خامنئي فتوى تقوم على حرمة انتاج وتخزين اسلحة الدمار الشامل.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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