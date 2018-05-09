ردا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوكيا آمانو"، أن الوكالة تؤكد إلتزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي.

وفي بيان له الأربعاء قال آمانو: إن الوكالة تتابع التطورات المتعلقة بالإتفاق النووي عن كثب.

من جهتهم اعلن زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك اتفاقهم على مواصلة تطبيق الاتفاق النووي مع إيران.

كما دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاطراف الموقّعة على الاتفاق النووي إلى الوفاء بالتزاماتها.

واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "فيدريكا موغيريني" ان الاتفاق النووي أفضل إنجاز دبلوماسي مع إيران.

من جهته اعلن الاتحاد الاوروبي دعمه للاتفاق النووي وبذل جهود لاقناع ايران بالبقاء في إطاره فيما لو انسحبت امريكا منه. وقال الاتحاد الاوروبي في بيان ان اجتماعا عقد یوم الثلاثاء في بروكسل لهذا الغرض بين مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت ومندوبي الترويكا الاوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا) مع مساعد الخارجية الايرانية عباس عراقجي.

واوضح البيان بان الاجتماع تناول الاتفاق النووي والسعي لاقناع ايران للبقاء في الاتفاق في حال خرجت امريكا منه.

ووفقا لهذا التقرير فان الدول الاوروبية اعلنت دعمها للاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "5+1".

كما أعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل عن اسفها لقرار الرئيس الأمريكي الإنسحاب من الإتفاق النووي مشيرة إلى أن طهران متلزمة بمفاد هذا الإتفاق وإن اوروبا ستقوم بكل ما يلزم للإبقاء عليه.

وفي رد فعل لها على اعلان ترامب أكدت ميركل يوم الأربعاء إنها ستقوم بكل ما يلزم للمحافظة على الإتفاق النووي مع إيران. وأعربت عن اسفها لقرار الولايات المتحدة مؤكداً إن إيران متلزمة حتى الآن بالإتفاق النووي.

وكانت ميركل أصدرت الثلاثاء بياناً مشتركاً مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ورئيسه وزراء بريطانيا تريزا ماي، أكدوا فيه إن الإبقاء على الإتفاق النووي مهم لضمان أمننا المشترك.

فيما أدانت روسيا بشدة الثلاثاء قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وأكدت عزمها على مواصلة التعاون الثنائي والحوار السياسي مع الجمهورية الإسلامية.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عنها مساء الثلاثاء عن الأسف العميق لروسيا من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التخلي بصورة أحادية الجانب عن تطبيق التزامات الولايات المتحدة في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بملف البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الأمريكية ضد إيران.

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، خروج أمريكا من الاتفاق النووي انتهاكا صارخا لقرار مجلس الامن الدولي.

في الجانب الأمريكي، انتقد الرئيس السابق باراك أوباما، الثلاثاء، قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، واصفًا تلك الخطوة بـالخطأ الفادح. وقال أوباما في موقعه الفيسبوك: إن قرار ترامب بالانسحاب مضلّل جدًا، لأن إيران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق.

من جانبها وصفت هيلاري كلينتون وزيرة خارجية امريكا السابقة، اجراء دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي بين المجموعة السداسية وايران، بـالخطأ الجسيم. وكتبت في تغريدة لها على تويتر: الانسحاب من خطة العمل المشترك الشاملة مع ايران خطأ جسيم. هذا الاجراء سوف يقلل من أمن الولايات المتحدة ويضعف الثقة بها. من خلال القيام بذلك، تصبح إيران أكثر خطورة.

كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أمريكا لم تلتزم بالاتفاق النووي، وأنها ستكون الخاسرة بانسحابها منه. وقال أردوغان، يوم الأربعاء، تعليقاً على خروج أمريكا من الاتفاق النووي: إن أمريكا ستكون الخاسرة لأنها لم تلتزم باتفاقية هي من أبرمتها، وذلك وفقاً لوكالة الأناضول.

من جانبه قال وزير خارجية فرنسا "جون إيف لودريان" ردا على الانسحاب الامريكي ان الاتفاق النووي باق. وأوضح لودريان أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر احترام إيران للاتفاق النووي قائلا ان هناك خطرا حقيقيا من مواجهة في المنطقة بعد قرار ترامب الأخير.

أما رئيس وزراء بلجيكا "تشارلس ميشل" فقد أعرب عن اسفه العميق لقرار ترامب بخروج امريكا من الاتفاق النووي. وقال ميشل في تصريح له مساء الثلاثاء بان الخروج من الاتفاق النووي يعني المزيد من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

وقد انتقد الكثير من دول العالم لاسيما الاوروبية قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مؤكدة جميعها أنه اتفاق دولي.