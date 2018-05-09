أكد قائد الثورة الاسلامية الإمام السيد علي خامنئي، أن "خطاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء الذي أعلن فيه انسحابه من الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1، سخيف وخاوٍ ومليء بالاكاذيب".

وقال الإمام الخامنئي في كلمة له، اليوم الاربعاء، أمام حشد من مسؤولي وكوادر وزارة التربية والتعليم في ايران "سمعتم أمس رئيس الولايات المتحدة تحدث بكلام سخيف، وكانت هناك اكثر من عشر اكاذيب في كلامه، وترامب هدد النظام والشعب الإيراني بانه سأفعل كذا وكذا، وانا اقول عن الشعب الايراني: يا سيد ترامب، خسئت".

وشدد السيد الخامنئي على أن مصير ترامب سيكون كمصير من سبقة من الرؤساء، وقال "لقد صمد الشعب الإيراني بقوّة ومات الرؤساء الأمريكيين السابقين وتحوّلت عظامهم إلى رميم ولا تزال الجمهورية الإسلاميّة باقية، وترامب سيُدفن أيضاً وسيكون جسده طعاماً للديدان والأفاعي وسوف تبقى الجمهوريّة الإسلاميّة صامدة".

وتابع الإمام الخامنئي "حين بدأ الجدل بشان الملف النووي، كان بعض الاشخاص في الداخل يقولون لماذا هذا الاصرار على الاحتفاظ بالنووي، دعوه جانبا، هذا الكلام كان خطأ لأن الطاقة النووية ضرورية للبلاد، وبحسب ابحاث الخبراء فان البلاد ستكون بحاجة الى 39 الف ميغاواط من الكهرباء خلال الاعوام القادمة، وعلى الرغم من ذلك قلنا آنذاك ردا على تلك الشخصيات أن المسالة بين إيران وأمريكا لا علاقة لها بالملف النووي وهذه ذريعة، لكنهم أصروا على موقفهم."

وأضاف "لقد وافقنا على الاتفاق النووي لكنّ العداء لم ينتهِ، يطرحون الآن قضيّة تواجدنا في المنطقة ومسألة الصواريخ، لن ينتهِ الأمر ما وافقنا على هذه القضايا أيضاً"، لافتا إلى أن "سبب معارضة أمريكا لنظام الجمهوريّة الإسلاميّة هو أنّ أمريكا كانت مسيطرة بشكل كامل وقامت الثّورة بحدّ سيطرتهم".

وأكد أن "إيران لا تثق بالبلدان الأوروبيّة الثلاثة الباقية في الاتفاق، مشترطة الحصول على ضمانات عمليّة من هذه البلدان لمواصلة الألتزام بالإتفاق، وإلا فإن هؤلاء سيقومون جميعاً بما فعلته أمريكا، وإذا لم تتمكّنوا من أخذ ضمانات حتميّة فلن يكون مقدوراً مواصلة السير ضمن الاتفاق النووي".



