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رقم الخبر: 219242 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 18:21 الاقسام: محليات  
النواب في رسالة الى قائد الثورة: لن نسمح للأعداء بإستغلال تواضع الشعب الايراني

النواب في رسالة الى قائد الثورة: لن نسمح للأعداء بإستغلال تواضع الشعب الايراني

وجه اعضاء مجلس الشورى الاسلامي رسالة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية اكدوا فيها انه لن يتم السماح للأعداء إطلاقا بإستغلال تواضع الشعب الايراني لفرض مطالبهم اللامشروعة عليه.

وتأتي هذه الرسالة ردا على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي اعلن فيها ليلة امس انسحاب امريكا من الاتفاق النووي.

وجدد اعضاء المجلس في رسالتهم هذه البيعة مع سماحة قائد الثورة الاسلامية واكدوا ان امريكا ليست جديرة بالثقة وانطلاقا من ذلك لن نسمح للأعداء بإستغلال تواضع الشعب الايراني لفرض مطالبهم اللامشروعة على البلاد.

واوضح النواب إن الشعب الايراني ومن خلال الموافقة على الاتفاق النووي كان يبحث عن تحقيق اهداف اهمها الغاء العقوبات والازدهار الاقتصادي.

كما اعلنوا أنه ورغم التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاتفاق النووي فإن الطرف الآخر لاسيما الادارة الامريكية الناكثة للعهود، بذلت قصارى جهودها لحرمان الشعب الايراني من انجازات الاتفاق النووي حيث اعلن ترامب اخيرا الانسحاب منه.

وجاء في الرسالة ان الاتفاق النووي جاء نتيجة جهود مكثفة للحكومة الايرانية وفي حال حرمان الشعب الايراني من انجازات هذا الاتفاق، فان مجلس الشورى الاسلامي سيكلف الحكومة بالرد عليه مما يجعل الاعداء نادمين على افعالهم.

وجدد نواب المجلس تأكيدهم على ضرورة الحفاظ على الوحدة والتلاحم بين السلطات الثلاث وقدموا شكرهم لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية وفريق المفاوضيين الذين اكدوا في الأيام الأخيرة على موقف ايران الشفاف والحازم المتمثل في رفض استئناف أي مفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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