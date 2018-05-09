جرت جلسة محاكمة المتهمين السابع والثامن في شبكة عناصر داعش الضالعين بالهجوم على مبنى مجلس الشورى الاسلامي في العام الماضي.

واقيمت الجلسة برئاسة القاضي صلواتي لمحاكمة المتهم السابع "خ.ر" (42 عاما) في الخلية الارهابية بتهمة التعاون في الافساد بالأرض عن طريق نقل وحيازة الاسلحة وكذلك استخدام وثائق مزورة، وكان قد اقام في العراق خلال الفترة من العام 1980 الى 1990 .

واشار القاضي صلواتي الى التهم الموجهة للمتهم والتي اقر بها خلال التحقيق ومنها مساعدة الدواعش في نقل وحيازة الاسلحة والعتاد ونقلهم من سربل ذهاب الى كرمانشاه والبيعة مع امير القاعدة، وكذلك اعلانه الانخراط في الخلية الارهابية.

وذكر القاضي صلواتي ان المتهم قام باسكان خلية ارهابية من 4 عناصر في منزل بمحافظة كرمانشاه.

وقال ممثل الادعاء بان المتهم تعرف على الافكار الارهابية والوهابية في جنوب البلاد ومن ثم انضم الى الخلية الارهابية من خلال معرفته وعلاقته ببعض عناصرها.

واضاف، ان المتهم جلب معدات الخلية الارهابية كسبطانات وقذائف الهاون من سربل ذهاب الى كرمانشاه وقام باستلام اموال من امير الخلية لتسليمها الى اعضاء اسر عناصرها في روانسر وسربل ذهاب.

واوضح بان المتهم اقدم على اعداد علب فارغة لتصنيع قنابل يدوية الصنع وتم ضبط كمية كبيرة من الاعتدة في منزله، وقال، ان المتهم كان قد اقر باطلاعه على اهداف الخلية الارهابية في شهر رمضان، وكذلك بعضويته فيما يسمى بـ كتائب كرمانشاه .

كما تم استجواب المتهم الثامن في الملف الارهابي "س ب" بتهم المساعدة في الافساد في الارض عن طريق نقل وحيازة الاسلحة والاعتدة وتوفيرها لعناصر الخلية ونقلهم من مكان الى اخر، ومن ضمنهم الارهابي "م" او مهدي قيوم زادة الذي فجر نفسه في باحة مرقد الامام الخميني(رض).

وكشف القاضي صلواتي انه تم ضبط اكثر من 500 قذيفة هاون ولغم ارضي وقنبلة يدوية من منزل هذا المتهم الذي جلب الخلية الارهابية الى داخل البلاد وقام باسكانهم في منزل وجلب اعتدتهم الى الداخل ايضا.

وفي جانب اخر صرح القاضي صلواتي بأن عناصر الخلية الارهابية كانوا يرسلون اشرطة الفيديو التي يسجلونها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "التلغرام" وقال، انه وفقا للمعلومات الحاصلة من المتهمين فقد كانوا يجرون التنسيقات اللازمة فيما بينهم عبر هذا التطبيق.

وفي ختام جلسة المحاكمة اعلن القاضي صلواتي بأنه سيتم إصدار الحكم اللازم بحق المتهمين في المهلة القانونية المحددة.