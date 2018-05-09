أكّد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمكتب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء أنّ ايران لن تقع في الفخ الذي نصبه لها ترامب والكيان الصهيوني لتسليط الطابع الأمني على ايران وستواصل مسؤولياتها الرامية الى استتباب السلام في المنطقة.

وكتب حسام الدين آشنا يوم الأربعاء: يجب على ترامب اليوم أن يشعر بالخجل بفعل عدم صدقه وبسبب نفاقه وخبثه ولؤمه وفرضه حظرا جديدا ومنعه الشركات التجارية من الاستثمار في ايران وإعرابه عن الأمل بأن تكون ايران غير مستقرة تزداد فيها مشقة الناس.

وأضاف آشنا بأنّ هذا الكيان الياغي والشرير الذي بات يعرّض الأمن والسلام العالميين للخطر بفعل الإنسحاب من الإتفاق النووي ويسخر من القوانين الدولية هو نفس الكيان الحكومي الذي خرج من معاهدة باريس لحماية البيئة الإنسانية وخرج من اليونسكو ليبيّن بذلك خصومته لصيانة وازدهار الثقافة.

وأكّد أشنا على عدم رغبة ترامب بالعمل الجماعي واصفاً إيّاه بالوجه الذي يفصح عن عدائية ضد السلام وضد البيئة وضد الثقافة لا يعرف صاحبه أبسط اُسس القوانين الدولية، الرجل الذي جعل مصالح بلده عُرضة للخطر على المستوى الدولي.

كما أشار رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الى عدم مسايرة الرأي العام الأمريكي والنخبة والسياسيين والنشطاء الإجتماعيين في هذا البلد لمواقف ترامب الذي تحاصره شخصيات وعقول حاقدة مفلسة تسببت في أكثر من عقد من الحروب والمجازر في المنطقة وسلبت أرواح آلاف الجنود الامريكيين لأطماع شخصية ولخدمة مصالح شركات نفطية وعسكرية تسليحية.

ولفت آشنا الى رغبة لدى الحكومة الامريكية لجرّ ايران الى فرض طابع أمني عسكري على الساحة السياسية والاقتصادية المحلية وقال: إنّ الشعب الايراني سيقاوم هذه النزعة وسيظهر صورة حضارية أكثر ازدهاراً ووضوحاً من أي وقت مضى ولن تقع ايران في هذا الفخ الأمريكي الصهيوني.