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رقم الخبر: 219238 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 18:02 الاقسام: الوسائط المتعددة  
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم

لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم

بمناسبة حلول أسبوع تكريم المعلم زار قائد الثورة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 9/5/2018 جامعة المعلمين حيث التقى بالطلاب الجامعيّين والأساتذة في هذه الجامعة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم.
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم
 
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مصدر الخبر: leader.ir
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