لقاء الإمام الخامنئي بجامعيّي وأساتذة جامعة المعلمين بمناسبة أسبوع المعلّم بمناسبة حلول أسبوع تكريم المعلم زار قائد الثورة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 9/5/2018 جامعة المعلمين حيث التقى بالطلاب الجامعيّين والأساتذة في هذه الجامعة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم.